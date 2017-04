Twee weekends mag er in de Belgische stadions niet gerookt worden van de Pro League

De Pro League wil dat supporters de derde en vierde speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League, alsook de vierde speeldag en vijfde speeldag van de play-downs in de Proximus League, in een rookvrij stadion kunnen beleven. Dat heeft de Pro League dinsdag bekendgemaakt.

“De Pro League en zijn clubs erkennen dat roken en meeroken erg schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor kinderen. Aangezien we in onze stadions steeds vaker gezinnen mogen verwelkomen die een wedstrijd van hun favoriete club komen bijwonen, willen we met deze actie de focus leggen op de gezondheid van iedereen op en rond het veld. Sport is immers onlosmakelijk verbonden met een gezonde levensstijl”, laat Stijn Van Bever van de Pro League optekenen. “Tijdens de voetbalweekends van 14 tot 16 april en 21 tot 23 april moedigen de clubs hun supporters aan om tijdens deze periodes geen sigaren, sigaretten of e-sigarets te roken in de tribunes en de overdekte zones in het stadion. Samen met iedereen voor en achter de schermen maken we er zo een rookvrije speeldag van.”

Geen sancties of stadionuitzettingen

Supporters zullen op de hoogte gebracht worden van de actie, clubs kunnen de rokende supporters doorverwijzen naar afgebakende rookzones. “Sancties of stadionuitzettingen zullen zeker niet volgen. We willen mensen gewoon op de hoogte brengen. Stewards zullen supporters in het stadion er ook op wijzen”, verduidelijkte Van Bever bij Belga. “Deze sensibiliseringsactie zullen we nadien ook evalueren. We voeren wel al een tijd gesprekken met allerlei organisaties en met de clubs wordt daaromtrent ook gesproken. RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk legden al een volledig rookverbod op in hun stadion, bij AA Gent is dat gedeeltelijk. Elke club beslist natuurlijk zelf of er een rookverbod komt of niet, dat kunnen we vanuit de Pro League niet opleggen.”

De sensibiliseringsactie wordt opgezet in samenwerking met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Eerder besliste ook de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om een rookverbod op te leggen voor alle wedstrijden van de Rode Duivels, alsook de voor de bekerfinale die in het Koning Boudewijnstadion wordt afgewerkt. De eerste wedstrijd onder dat rookvrij stadionbeleid was de finale van de Croky Cup op 18 maart tussen KV Oostende en winnaar Zulte Waregem.