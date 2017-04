Bondsparket vraagt voorwaardelijke schorsing voor OHL-speler Casagolda

Brussel - Esteban Casagolda riskeert een voorwaardelijke schorsing van één speeldag. Dat en een boete van 100 euro heeft het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal gevorderd als sanctie voor de aanvaller van Oud-Heverlee Leuven.

Casagolda raakte in de blessuretijd van de match op het veld van Lommel United (2-1) op de tweede speeldag van de Play-Downs in de Proximus League (1B) betrokken bij een opstootje. De Spaans-Uruguyaanse aanvaller stapte op de voet van Timo Cauwenberg, die met pijn op de grond ging liggen. Scheidsrechter Put had de fase niet gezien, maar de fase was niet aan de aandacht van de Reviewcommissie ontsnapt.

“Er gebeurt iets dat niet op een voetbalveld thuishoort. Cauwenberg overdrijft een beetje, maar er is wel een geniepige fout gemaakt die moet bestraft worden. Casagolda is helemaal geen vuile speler en heeft een zo goed als blanco strafblad”, verklaarde de bondsprocureur, die aanvankelijk een effectieve schorsing van 1 speeldag vroeg.

OHL vraagt ook op basis van dat “quasi blanco strafblad” de schorsing met uitstel te verlenen. “Er moet rekening gehouden worden met de trekbeweging van Cauwenberg. Casagolda reageert, maar niet om de tegenstrever te kwetsen. We ontkennen de beweging niet, maar alles moet in de juiste context geplaatst worden. De Lommel-verdediger laat zich ook vallen om tijd te rekken in een belangrijk duel om het behoud”, zei OHL-voorzitter. Na het pleidooi paste het Bondsparket zijn vordering aan naar een speeldag schorsing met uitstel. De Geschillencommissie maakt dinsdagnamiddag zijn uitspraak bekend.