Club-verdediger riskeert drie speeldagen schorsing

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal drie speeldagen schorsing, waarvan één uit een openstaande voorwaardelijke straf, en een boete van 600 euro gevorderd als sanctie voor Benoît Poulain.

De verdediger van Club Brugge werd op basis van tv-beelden vervolgd voor een wilde tackle op de eerste speeldag van de play-offs. Op slag van rust van de felbevochten “Slag om Vlaanderen” in Gent (2-1) gleed Poulain met beide voeten vooruit richting Gent-speler Brecht Dejaegere, die de tackle net kon ontwijken. Scheidsrechter Bart Vertenten bestrafte de fase met een gele kaart, ook Dejaegere ging op de bon omdat hij hevig protesteerde na de aanslag op zijn enkels. De Reviewcommissie had begrip voor de reactie van Dejaegere en besliste unaniem Poulain disciplinair te vervolgen “omdat de fysieke integriteit van Dejaegere ernstig in gevaar was”.

“Scheidsrechter Vertenten staat zoals hij zelf toegeeft niet in de beste positie en zou allicht rood gegeven hebben als hij het goed had gezien”, trad bondsprocureur de Reviewcommissie bij. Voor de fase vorderde hij twee speeldagen schorsing. Het Bondsparket vroeg ook om een openstaande voorwaardelijke schorsing effectief te maken. Poulain kreeg een jaar geleden een speeldag met uitstel tot 8 april 2017.

Club had zelf beelden meegenomen om aan te tonen dat er de hele wedstrijd stevige duels waren. “Volgens de FIFA mag de Reviewcommissie niet overgaan tot vervolging, Vertenten heeft de fase beoordeeld met geel en maakt geen manifeste vergissing. Poulain speelt de bal en gaat niet volledig in met gestrekt been. Dejaegere maakt misbaar, omdat het weliswaar een stevige en viriele tackle was, maar hij wordt niet geraakt en valt zelfs niet. Poulain is bovendien een faire speler met een goede reputatie. We vinden de strafvordering dan ook te zwaar”, zei de raadsman van Club.

Als de Geschillencommissie, die dinsdagnamiddag zijn vonnis geeft, het strafvoorstel bestendigt, mist de Franse verdediger de verplaatsingen naar Zulte Waregem (17 april) en leider RSC Anderlecht (23 april) en de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (26 april).