Tottenham-ster verrast: “Wie is het beste in bed? Mousa Dembele!”

Tottenham-ster Dele Alli nam deze week de taxi naar de training voor het komische BBC-programma “Taxi To Training”. Op weg naar het oefencomplex moest de voetballer enkele vreemde vragen beantwoorden. “Wie het beste in bed is? Behalve ikzelf dan?” vroeg Dele zich af. “Dan denk ik Mousa Dembele. Omdat hij zeer flexibel is...”