Bondsparket vordert drie maanden schorsing voor kinesist Club Brugge

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag drie maanden schorsing gevorderd voor Club-kinesist Jan Van Damme, die zaterdag in de thuismatch tegen Charleroi (1-1) een duw gaf aan de vierde official.

“In de voetbal is er een heilige wet: men blijft van de scheidsrechter af. Nu is er geduwd, de volgende stap is dat men de ref een klap in het gezicht verkoopt. Ik had zes maanden schorsing kunnen vragen, maar Van Damme geeft blijk van spijt”, was de bondsprocureur streng voor Van Damme.

De vierde official verklaarde dat hij eerder al eens geduwd werd bij een wedstrijd in vierde provinciale. “Die man kreeg een schorsing van drie jaar. Van Dammes plaats is op de bank. Hij verlaat zijn dug-out, loopt op me af en geeft me met beide handen een duw”, aldus de official.

Volgens Van Damme duwde hij de ref niet met opzet. De fase speelt zich af in de 73e minuut, wanneer scheidsrechter Luc Wouters een penalty toekende aan Charleroi voor handspel van Riccardo van Rhijn. De Nederlandse verdediger van Blauw-Zwart kreeg weliswaar een duw in zijn rug en verloor zo het evenwicht, waardoor hij het leer met de hand raakte.

“Ik reageerde te emotioneel”

“Ik wilde enkel tonen aan de vierde official dat van Rhijn een duw kreeg. Terwijl ik de beweging van de Charleroi-speler nabootste, werd ik in het tumult zelf in mijn rug geduwd, waardoor ik de official raak”, verklaarde Van Damme, die veel blijk van schuldbesef gaf. “Ik ben zelf voetballer geweest en denk nog veel te vaak zo. Ik reageerde te geëmotioneerd en ben na de match met het schaamrood op de wangen naar huis gegaan. Tien seconden na de feiten, wist ik dat ik een fout had begaan.”

“Dit hoort niet en ik verdien dan ook een sanctie, maar ik heb niet doelbewust een duw gegeven. Ik was zelf geschrokken dat ik de ref geraakt had. Daags na de wedstrijd heb ik contact opgenomen met de KBVB om zelf te gaan fluiten bij jeugdwedstrijden of om op scheidsrechterstrainingen de refs te gaan verzorgen”, besloot de zichtbaar aangeslagen kinesist. Dinsdagnamiddag kent Van Damme zijn straf.