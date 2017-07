Foto van Nainggolan met rijbewijs bewijst onschuld niet

Rode Duivel Radja Nainggolan poseert op sociale media met zijn Italiaans rijbewijs. Een stille verwijzing naar het nieuws dat hij drie weken geleden dronken van de weg werd geplukt door de politie. Zelf ontkent hij. “Maar deze foto bewijst niets”, zegt de politie. Of hij naast een onmiddellijke inning van 1.200 euro ook nog gedagvaard wordt, beslist de politierechter zelf.

De ochtend na de interland België-Griekenland, op 25 maart, isRode Duivel Radja Nainggolan (28) door de politie uit het verkeer gehaald. Om 7 uur ’s ochtends reed hij op de N70 in Sint-Niklaas met bijna 2 promille alcohol in het bloed. “Allemaal bullshit”, zei de prof­voetballer vanuit Italië. “Een vriend van mij zat achter het stuur.” Vandaag toont hij zijn (Italiaans) rijbewijs op sociale media.

Hoe verloopt een alcoholcontrole?

Wanneer u wordt tegengehouden, zal de politie eerst een test doen met een alco-sensor. Dit toestel staat los van de wettelijke procedure van de alcoholtest. Het geeft geen alcoholgehalte aan en dient enkel om de bestuurders te selecteren die alcohol zouden kunnen gedronken hebben en bijgevolg aan een wettelijke alcoholtest zouden moeten onderworpen worden.

De eigenlijke alcoholcontrole zelf bestaat uit twee delen: de ademtest en de ademanalyse (voor wie positief bevonden wordt).

Bij de alcoholtest kan u S (Safe), A (Alarm) of P (Positief) blazen. Blaast u S hebt u niet gedronken. Bij A en P mag u niet meer rijden en moet u een ademanalyse afleggen die dient om de ademtest te bevestigen en het exacte resultaat weer te geven.

U mag altijd vragen om een derde keer te blazen en er zal dan een tweede analyse gebeuren. Als de resultaten gelijklopend zijn, dan zal de laagste waarde van de twee weerhouden worden.

Wanneer wordt een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken na een alcoholcontrole?

Blaast u A (Alarm) krijgt u onmiddellijk een rijverbod van 3 uur. Uw rijbewijs zal door de politie ingehouden worden. Als er geen nadeel berokkend werd aan derden en als u akkoord gaat, zal u een onmiddellijke inning van 150 euro worden voorgesteld. Daarmee is de koud af.

Blaast u P krijgt u een rijverbod van 6 uur. Uw rijbewijs wordt door de politie ingehouden. U zult een nieuwe ademtest moeten afleggen alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt. Deze test moet uiteraard negatief zijn. Als dat niet het geval is, dan volgt er opnieuw een rijverbod in functie van het vastgestelde alcoholgehalte. Vanaf 0,65 mg/l zal de politie ook contact opnemen met de parketmagistraat van dienst voor een eventuele onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze intrekking zal in het algemeen voor 15 dagen gelden. Uiteraard volgt nog een boete.

Bestaat er nog een bloedproef?

“De bloedproef blijft een uitzondering. Deze zal slechts in welbepaalde gevallen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het ademtesttoestel of ademanalysetoestel onbeschikbaar is, wanneer de overtreder niet in staat is om te blazen, als tegenexpertise op vraag van de overtreder of in geval van tegenstrijdige resultaten na drie ademanalyses. Of wanneer de chauffeur van een ongeval gewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Gelden er andere regels voor buitenlanders?

Bent u buitenlander of bent u in het buitenland gedomicilieerd, wordt het rijbewijs ingehouden tot wanneer u weer nuchter bent. “Bij zware overtredingen kan het parket zelf beslissen of de chauffeur wordt gedagvaard of niet. In Leuven gebeurt dat wel, ik heb geregeld zaken met buitenlanders of Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn”, zegt politierechter Kathleen Stinckens.

Veel politierechters doen dat niet. Op voorwaarde dat de bestuurder zijn boete onmiddellijk betaalt aan de politie.

Er bestaat daarover een omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal. Daarin staat dat wanneer chauffeurs betrapt worden met een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 g/l maar minder dan 0,8 g/l in het bloed de zaak kan afgehandeld worden met een minnelijke schikking van 170 euro. Indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,8 g/l bloed) bedraagt, is de onmiddellijke inning 400 euro. Bedraag de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,5 mg per liter alveolaire lucht of 1,2 promille, bedraagt de boete 1.200 euro, onmiddellijk te betalen. “De politierechter kan de chauffeur bovendien nog dagvaarden en hem een bijkomende straf geven, desnoods bij verstek. Die straf is niet uitvoerbaar in het buitenland. Maar als hij zich op Belgische bodem begeeft, kan hij wel tegengehouden worden om de openstaande boete te betalen en zal hij, indien hij een bijkomend rijverbod kreeg, niet meer mogen rijden”, zegt de Leuvense politierechter.

Wanneer moet u voor een politierechter verschijnen?

Indien u veel te veel gedronken hebt of bijvoorbeeld recidivist bent, kan u gedagvaard worden door de politierechter. Ook wanneer u in dronken toestand een ongeval veroorzaakt.

Wat is het verschil tussen een intrekking van het rijbewijs en het verval van het recht tot sturen?

Een intrekking kan door de politie gebeuren wanneer u bij een controle A of P blaast. Het verval van het recht tot sturen is een veroordeling die wordt uitgesproken door een rechter. Die gaat meestal gepaard met andere maatregelen zoals een boete. De rechter kan u ook opleggen om cursus te volgen of uw theoretische of praktische rijproef opnieuw af te leggen. Bovenop die veroordeling zal u ook nog 200 euro moeten storten aan het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.