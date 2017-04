Voetbalbond dreigt met “interne procedure” tegen Nainggolan

De Belgische voetbalbond heeft gereageerd op het nieuws uit onze krant dat Radja Nainggolan na de interland België-Griekenland om 7 uur ’s morgens dronken uit het verkeer werd gehaald. Men heeft het over het opstarten van een “interne procedure” tegen de Rode Duivel, al zeggen ze in Brussel eerst te willen verifiëren in hoeverre het verhaal waar is. “Wij willen eerst eventuele feiten vaststellen. Afhankelijk van de inhoud daarvan kan een interne procedure worden opgestart om tot een besluit te komen.” Nainggolan ontkent dat er iets aan is van het nieuws.