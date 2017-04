Geert, gescheiden vader van twee kinderen, wordt zondag tot priester gewijd

Landen / Brakel - De 42-jarige Geert Mom-maerts uit Attenhoven bij Landen wordt zondag, op Pasen, gewijd als priester. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de man twee kinderen heeft en gescheiden is. “In de Oud-Katholieke Kerk kan dat”, zegt hij.

We hebben niet het recht Gods zegen te weigeren voor wie lief heeft Geert mommaerts

Broeder Mommaerts, die al 23 jaren als cipier werkt, wil na zijn wijding in het Monasterium Mariakluizen in Brakel de fraterniteit of broederschap Barmhartige Samaritaan oprichten in Walshoutem. “Ik heb een kleine kapel ingericht in een kamer van mijn huis in de Kaasstraat en organiseer daar de diensten. Iedereen is welkom”, zegt hij.

Vrouwelijke priesters

De veertiger volgde niet de gebruikelijke weg van een seminarieopleiding, maar sloot zich vijf jaar gelden aan bij de volgelingen van de Oud-Katholieke Kerk (OKK). Hij volgde er een priesteropleiding, die nu is afgerond. “Daar ben ik vijf jaar mee bezig geweest. Vorig jaar werd ik diaken en zondag ben ik dan eindelijk priester, een mooi moment.”

De Apostolische Oecumenische Oud-Katholieke Kerk Sint-Andreas is een van de stromingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk en kent ook de zeven sacramenten, heeft eenzelfde liturgie, maar is progressiever als het op theologie en moraal aankomt.

“We hebben gehuwde en zelfs vrouwelijke priesters en bisschoppen. Wie gescheiden is, kan opnieuw het sacrament van het huwelijk ontvangen”, zegt de priester in spe. “Ook holebi’s kunnen huwen. We hebben niet het recht Gods zegen te weigeren voor wie lief heeft.”

Geert scheidde in 2001 van zijn echtgenote, heeft een zoon van negentien en een dochter van 21 en heeft nu gezworen zich aan het celibaat te houden. “Niet dat ik dat moest. Het is een keuze die ik zelf maak nu ik priester word. Na mijn scheiding heb ik naar zin in het leven gezocht en via het internet kwam ik bij de OKK terecht. Ik werd er goed ontvangen en ik heb eindelijk mijn roeping gevonden.”

Of Geerts kinderen het niet wat vreemd vinden dat hun vader nu plots priester wordt? “Mijn zoon is atheïst en mijn dochter is getrouwd met een vluchteling. Ze is ondertussen moslima. We staan erg open over die dingen.”

Werken voor hun brood

“Het Monasterium noch de kerkgemeenschap wordt door de overheid vergoed. Priesters en bisschoppen werken voor hun brood. We zijn dus volledig zelfbedruipend”, weet Geert.

“Zelf werk ik, naast mijn job als cipier ook nog als coördinator voor Medics@Home in Leuven. Ik heb het geld nodig om mijn geloof te kunnen betalen. Op kerkfabrieken moeten we niet rekenen.”

Geert klopte nochtans onlangs aan bij de kerkfabriek in Landen. “Er staat een kapelletje tegenover mijn huis dat ik graag in orde had willen brengen en verhuren. Maar ik kreeg geen toestemming. We zijn nochtans allemaal christenen met hetzelfde geloof, maar soms zijn de verschillen tussen onze stroming niet gemakkelijk te overbruggen.”

Facebook.com/kapelvandebarmhartigesamaritaan