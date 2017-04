Rusland bezorgd om lage ticketverkoop Confederations Cup

Confederations Cup-organisator Rusland is iets meer dan twee maanden voor de start van het toernooi bezorgd over het lage aantal tickets dat voorlopig verkocht is. Dat heeft Vitaly Moutko, Russisch vicepremier en voorzitter van het organisatiecomité van het WK 2018, dinsdag bekendgemaakt.

“We zijn ongerust om de geringe belangstelling voor de Confederations Cup”, vertelde Moutko aan het agentschap R-Sport. “We hadden erop gerekend om op dit moment 700.000 tickets verkocht te hebben, maar het zijn er voorlopig slechts 200.000. Hopelijk verbetert de situatie snel.”

De Confederations Cup vindt van 17 juni tot 2 juli plaats in Rusland, als een soort van generale repetitie voor het WK dat in de zomer van 2018 in het land gespeeld wordt. Aan het toernooi nemen acht landen deel: organisator Rusland, wereldkampioen Duitsland en de kampioenen van elk van de zes regionale voetbalbonden. Dit zijn Portugal (Europa), Chili (Zuid-Amerika), Mexico (Noord-Amerika), Australië (Azië), Nieuw-Zeeland (Oceanië) en het Kameroen (Afrika) van bondscoach Hugo Broos.

(belga)