Dit zijn de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen

De verkiezing van de 26ste Ebbenhouten Schoen, de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse origine in de Belgische competitie, wordt op maandag 8 mei georganiseerd. De organisatie heeft vandaag de vijf genomineerden bekendgemaakt in het Birmingham Palace in Anderlecht. Vorig jaar werd de Schoen gewonnen door Sofiane Hanni, die ook dit jaar weer genomineerd is. Een overzicht van de vijf kandidaten: