CLUBNIEUWS. Lichtpuntjes in Brugse ellende, revalidatie Gent-middenvelder loopt als trein

CLUB BRUGGE

Tussen alle ellende door had blauw-zwart gisteren toch nog reden om te glimlachen. Zo wordt Lior Refaelov klaargestoomd voor de verplaatsing naar Zulte Waregem op Paasmaandag. De Israëliër sukkelde met een verrekking aan de adductoren en miste zo de wedstrijden tegen AA Gent en Charleroi. Gistervoormiddag werkte Refaelov op het trainingsveld individueel. Hij oefende op wendbaarheid en versnellingen.

Ook José Izquierdo, naar wiens terugkeer nog meer wordt uitgekeken, trainde verder voluit. Hij maakt dus zo goed als zeker zijn comeback in het Regenboogstadion.

Waren niet te bespeuren: Jelle Vossen (botkneuzing), Benoît Poulain (bil), Palacios, Cools en Diaby (adductoren). De eerste twee bleven binnen en herstelden daar verder van hun blessures.

De beloften van Club wonnen maandagavond met 3-0 van een onmachtig Lokeren. Tijdens de eerste helft zetten Verburgh en Brodic Club met 2-0 op voorsprong, na de rust scoorde Schryvers nog een strafschop, die gefloten werd na een fout op Palacios. Van de A-kern mochten Horvath, Palacios en Cools ritme opdoen op de flanken in de verdediging. Zij speelden uiteindelijk elk een volledige wedstrijd. Speelden voor Club: Horvath, Palacios, Tanghe, Lemoine, Cools, Verburgh, Schryvers, Vlietinck, Osei-Berkoe, Brodic (83’ De Kuyffer), Touba (83’ Fonkeu).

KRC GENK

Albert Stuivenberg heeft 21 spelers geselecteerd voor Celta. Meest opvallende afwezige is Tino-Sven Susic. Door de onbeschikbaarheid van Gaëtan Coucke, geblesseerd, vliegt Olivier Vliegen mee als derde keeper. José Naranjo is present in Vigo, maar is niet speelgerechtigd.

De kern: Ryan, Jackers, Vliegen, Brabec, Nastic, Colley, Walsh, Dewaest, Kumordzi, Boëtius, Trossard, Wouters, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Schrijvers, Pozuelo, Berge, Heynen, Castagne, Samatta.

De UEFA heeft Clément Turpin aangeduid als scheidsrechter. De 34-jarige Fransman is de jongste zuiderbuur ooit die een FIFA-badge kreeg. Hij fluit sinds 2008 in de Ligue 1. Op zijn palmares staan 154 wedstrijden in de Franse eerste klasse, 9 in de Champions League, 14 in de Europa League en 2 op het EK 2016. Hij dirigeerde ook twee Franse bekerfinales, in 2011 en 2016. Dit seizoen moest hij onder meer Bayern München-Atletico Madrid en Sevilla-Leicester in goede banen leiden. Het goede nieuws voor Genk is dat geen enkele Belgische ploeg ooit verloor onder zijn leiding. Zijn Belgische ervaringen: Arsenal-Anderlecht 3-3, Grasshoppers-Club Brugge 1-2, de oefenpot België-Montenegro 2-2 en de interland U19 België-Servië 1-1. Het minder goede nieuws is dat hij als vijfde/zesde official aanwezig was bij... Valencia-Genk in 2011.

KAA GENT

De revalidatie van Renato Neto loopt als een trein. Vorige week liet de Braziliaanse middenvelder van AA Gent al zelf verstaan dat zijn herstel vlot gaat en gisteren plaatste zijn ploegmakker Kenny Saief een kort filmpje op Instagram, waaruit blijkt dat Neto al aan oefeningen met de bal toe is. Neto onderging begin maart een meniscusoperatie en hoopt tijdig fit te zijn om nog tijdens Play-off 1 zijn wederoptreden te vieren bij het eerste elftal van de Buffalo’s. Elimane Coulibaly (37), ex-spits van onder meer AA Gent en Kortrijk, gaat volgend seizoen aan de slag bij KSV Oudenaarde, dat uitkomt in de Superliga.

KV OOSTENDE

De belofteploeg van KV Oostende telde verscheidene A-kernspelers in het duel tegen een jong Zulte Waregem. KVO won gemakkelijk deze derby met 6-2-cijfers. Antonio Milic, die vijf weken geleden zijn sleutelbeen brak, vierde zijn heroptreden met twee doelpunten, een vrije trap en een kopbaltreffer na hoekschop van Jelle Bataille. Nicklas Pedersen scoorde driemaal, één keer op assist van Fabien Antunes, en daarna nog op voorzetten van Hasan Ôzkan en Jelle Bataille. Fabien Antunes scoorde één keer. De twee goals van Zulte Waregem vielen na een 4-0-score. Opstelling: Chopin, Van de Wiele, Bos-saerts, Antunes, Milic, Van Der Heyden, Özkan, Bataille, D'Haese, Akpala, Pedersen.

KV KORTRIJK

De beloften van KV Kortrijk speelden maandag 2-2 gelijk tegen Charleroi. Met Chevalier, Stojanovic, De Smul, Rougeaux, Hoxha en Kovacevic stonden er zes A-kernspelers in de basis. Tyron Ivanof zat opnieuw in de selectie na een blessure. Na 32 minuten kon winteraanwinst Stojanovic de score openen, maar in de tweede helft kwam Standard helemaal terug met twee doelpunten tot 1-2. In de 75ste minuut kon Teddy Chevalier (foto) uiteindelijk voor een verdiend punt zorgen. Hij werd diep gestuurd, omspeelde de keeper en schoof in doel: 2-2.

ZULTE WAREGEM

Essevee gaat op zoek naar de speler van de maand maart. Eerder vielen Derijck, Lerager, Meïté (2x ) Baudry (2x) en Gueye in de prijzen.Voor Bossut en Gueye blijft het afwachten of ze fit geraken tegen maandag voor de komst van Club Brugge. De beloften verloren maandagavond met 6-2 tegen KV Oostende, dat met hoofdzakelijk spelers van de A-kern speelde. De jonge Waregemse beloften moesten het opnemen tegen ronkende namen zoals Chopin, Bossaerts, Antunes, Milic, Akpala en Pedersen, die twee keer scoorde.

LOKEREN

Davino Verhulst (foto) sloot gisteren aan bij de groep. Ofkir (hamstrings) had last en bleef uit voorzorg binnen. Straetman (hamstrings) sluit donderdag weer aan. De beloften verloren maandagavond in Club Brugge met 3-0. Opstelling Sporting Lokeren: De Wolf, Claeys, Ansah, De Langhe, Van Moerzeke, Benchaib, Melens, Monsecour, Ringoet, Mingiedi, De Prycker. Sander Claeys (einde contract) verlaat eind dit seizoen de beloften van Lokeren. De 21-jarige verdediger tekende voor één seizoen bij VW Hamme.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren neemt deel aan de rookvrije speeldagen georganiseerd door de Jupiler Pro League. Concreet wil de Pro League roken in het stadion verbieden tijdens speeldagen 3 en 4 van de play-offs. Elke vorm van roken, inclusief E-sigaretten, zal tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen verboden worden in het stadion. Het rookverbod geldt in de tribunes en de overdekte zones in het stadion, zoals de gangen, wc’s en verschillende zalen in het stadion.

STANDARD

De Geschillencommissie van de KBVB bracht gisteren de schorsing van Standard-linksback Darwin Andrade (26, foto) terug naar één duel effectief (en één voorwaardelijk). Eerder vorderde het bondsparket twee speeldagen. Andrade mist nu enkel het uitduel van komende vrijdag tegen Union. Dossevi (adductoren), Edmilson (voet) en Mladenovic (enkel) ontbraken ook gisteren op training.

UNION

Grégoire Neels verlengde zijn contract met één seizoen en optie op een tweede. De belangstelling voor de match Union-Standard blijkt in de hoofdstad overweldigend. Het Blok C van het Koning Boudewijnstadion, gelegen naast de eretribune, is alvast uitverkocht. Ook voor de Blokken B en C loopt de voorverkoop als een trein. Standard kreeg 2.500 tickets ter beschikking, maar de mindere resultaten van de Rouches moedigen de voorverkoop in de Vurige Stede uiteraard niet aan. Op de Freethiel trad Union voor de vierde keer dit seizoen aan in een wedstrijd met scheidsrechter Bert Put. Na nederlagen tegen Lierse en Roeselare volgden zeges tegen Tubeke en Waasland-Beveren.

ROESELARE

De beloften wonnen maandagavond met 5-4 op Union. Roeselare liep 5-1 uit, maar Union keerde nog terug tot 5-4. Houthoofd, Lukinga, Lekhechine (2x) en Dylan Lambrecth (foto) scoorden voor Roeselare. Samen met de Pro League erkent Roeselare dat roken en meeroken schadelijk is voor de gezondheid. Daarom doet men mee met de stadionactie van de Pro League om deze zaterdag een rookvrij stadion te hebben. Roken zal dan ook verboden zijn.