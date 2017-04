Eén speeldag schorsing voor OHL-spits na trap op voet

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag één speeldag schorsing en 100 euro boete opgelegd aan Esteban Casagolda. De Spaans-Uruguyaanse aanvaller van OH Leuven wordt gesanctioneerd voor een trap op de voet van Lommel-verdediger Timo Cauwenberg.

Casagolda raakte in de blessuretijd van de match op het veld van Lommel United (2-1) op de tweede speeldag van de Play-Downs in de Proximus League (1B) betrokken bij een opstootje. Hij stapte op de voet van Timo Cauwenberg, die met pijn op de grond ging liggen. Scheidsrechter Put was bezig met een wissel te versnellen en had de overtreding niet gezien, maar de fase was niet aan de aandacht van de Reviewcommissie ontsnapt. Het Bondsparket vorderde een speeldag schorsing met uitstel, de Geschillencommissie was iets strenger.

Vrijdag hoger beroep

“De commissie sluit zich aan bij de visie van de Reviewcommissie. Dergelijk gedrag, waarbij zonder zichtbare redenenen terwijl de bal niet in het spel is moedwillig op de voet van de tegenstrever wordt gestaan, strookt niet met de basisprincipes van de sport. Dergelijk gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld. Gelet op het relatief gunstige verleden van Casagolda vindt de Geschillencommissie een schorsing van één speeldag gepast”, schrijft de commissievoorzitter.

De spits zou zo de verplaatsing naar Cercle Brugge (14 april) aan zich moeten voorbij laten, maar OH Leuven tekent beroep aan en verschijnt vrijdag met Casagolda voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De club trekt zich op aan het feit dat bondsprocureur Marc Rubens uitstel wilde verlenen.

