Vanaf 2018 drie Belgische clubs tot Nieuwjaar in Europa door goede prestaties

Het Belgische succes in de Europa League legt onze clubs geen windeieren. Binnenkort zijn drie clubs verzekerd van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Maar nog belangrijker is dat de prijzengelden van de Champions League gevoelig worden verhoogd.

Met twee Belgische clubs in de kwartfinales van de Europa League gooit het Belgische clubvoetbal hoge ogen. Alleen de vijf grote competities scoren dit seizoen voorlopig beter in Europa dan de Jupiler Pro League. Het gevolg is dat België mathematisch zeker is dat het vanaf het seizoen 2018-19 tot Nieuwjaar drie clubs in Europa zal hebben. Dat recht is weggelegd voor de negen landen met de hoogste coëfficiënt. België staat negende, net onder Oekraïne, én het blijft zeker Turkije voor.

Wie volgend seizoen vicekampioen wordt, moet nog steeds de derde en vierde voorrondes afwerken om de groepsfase van de Champions League te halen. Anders dan vandaag geeft uitschakeling in de derde voorronde meteen recht op deelname aan de groepsfase van de Europa League. De laatste Europa League-voorronde afwerken, is niet meer nodig.

40 miljoen voor Gent

De Belgische kampioen blijft verzekerd van rechtstreekse deelname aan de groepsfase in de Champions League. En voor wie volgend seizoen kampioen speelt, is er nog beter nieuws. De UEFA trekt de prijzengelden in de Champions League vanaf 2018 met dertig procent omhoog. Niet alleen het startgeld stijgt tot 15 miljoen euro (alleen voor de deelname). Ook de extraatjes brengen meer geld in het laatje. De Belgische kampioen is, alle parameters in acht genomen, gegarandeerd van een kleine 25 miljoen euro voor deelname alleen.

Ter illustratie: AA Gent verdiende vorig seizoen 25 miljoen euro aan het bereiken van de 1/8ste finales van de Champions League. Hadden de Buffalo’s de tarieven gekregen die straks in 2018 worden uitbetaald, dan hadden ze er 40 miljoen euro aan verdiend. Overigens wordt ook de deelname aan de Europa League een tikje lucratiever, al blijft de prijzenpot een aalmoes in vergelijking met de poen die bij grote broer Champions League te rapen valt.

Het gevaar bestaat dat de kampioen hierdoor financieel oppermachtig wordt en er een voorspelbare competitie ontstaat. Zoals in Duitsland of Italië, waar respectievelijk Bayern München en Juventus al jaren de plak zwaaien. Omdat de Pro League geen scheeftrekking van onze competitie wil, past ze vanaf volgend seizoen de verdeelsleutel van de tv-gelden aan. De kampioen van 2018 zal iets minder verdienen dan wie dit seizoen de titel viert. De nummers twee en drie krijgen echter een klein miljoen euro meer. Al maakt het toekomstige prijzengeld in de Champions League de titelstrijd van volgend seizoen nog zo belangrijk.

Kampioen én reekshoofd

Als België, nu negende, zoals verwacht naar de achtste plaats op de UEFA ranking schuift, heeft dat trouwens nog zeer prettige gevolgen voor onze landskampioen van het seizoen 2017-18.

Sinds de UEFA de reekshoofden voor de poules van de Champions League op basis van de landencoëfficiënt (en niet langer de clubcoëfficiënt) aanduidt, zijn de kampioenen uit de landen van nummer één tot en met nummer acht reekshoofd. Bij een achtste plaats wordt onze landskampioen dus reekshoofd. Eén addertje: als de winnaar van de Champions League geen kampioen wordt in eigen land, wordt die CL-winnaar toch eerste reekshoofd en schuift de Belgische landskampioen naar de tweede pot in de loting.