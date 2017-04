Obama-hotel voor Zlatan en co, geheime escorte voor Mourinho

De sinds januari officieel rijkste voetbalclub ter wereld die op bezoek komt in Brussel, met Zlatan en Mourinho aan boord, dat kan niet onopgemerkt blijven. De Reds trainen vanochtend nog in Manchester en vliegen dan met een chartervliegtuig vanuit Manchester naar Brussels Airport, landing voorzien om 17.50 uur. Vandaar gaat het rechtstreeks naar het poepchique The Hotel Brussels aan de Waterloolaan. Want officieel zou er niet meer worden getraind in het Vanden Stockstadion.

Prijskaartje van The Hotel Brussels: 150 tot 2.500 euro per nacht. Of Zlatan Ibrahimovic er vanavond de nacht doorbrengt in het bed waarin kortgeleden voormalig VS-president Barack Obama sliep, is niet bekend. Ook niet of de Engelse delegatie er meteen een hele verdieping afhuurde of zes eigen koks meebracht. “We geven nooit informatie over onze gasten”, klinkt het.

Hoe coach José Mou­rinho op tijd vanuit de luchthaven op de persconferentie in Anderlecht (officieel om 18.30 uur) zal geraken, is ook een mysterie. De federale politie heeft geen weet van een escorte, maar bij de lokale politie klinkt duidelijk: “We nemen alle voorzorgen die nodig zijn, maar we willen er verder niets over kwijt.”