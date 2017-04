Odjidja staat open voor Belgische (top)clubs

Vadis Odjidja (28) is bezig aan een topseizoen bij Legia Warschau. De ex-speler van Club en Anderlecht strijdt er nog mee voor de Poolse titel maar omdat zijn contract in 2018 afloopt, zal Legia hem deze zomer wellicht moeten verkopen. De middenvelder is bereid om te luisteren naar Belgische topclubs.

Legia stuurde de jongste maanden al een paar keer aan op een contractverlenging voor Vadis Odjidja om hem niet zijn laatste contractjaar te laten ingaan. De middenvelder wil zich echter focussen op de titel en houdt de boot voorlopig af. Voor het eerst in drie jaar beleeft hij een blessurevrij seizoen en hij is uitgegroeid tot een sleutelpion bij de Poolse topclub. Als offensieve middenvelder zit Odjidja aan 4 goals en 10 assists in 34 wedstrijden. In de Champions League - voor Nieuwjaar -scoorde hij ook een pareltje in een 3-3 tegen Real Madrid.

Onder impuls van Vadis is Legia dan ook aan een serieuze remonte bezig na het ontslag van trainer Besnik Hasi. Met nog 9 speeldagen te gaan (2 in reguliere competitie en 7 in de play-offs) staan ze zelfs tweede op één puntje van leider Jagiellonia en vorig weekend wonnen ze nog de topper op het veld van Lech Poznan. Odjidja was zo bedrijvig en goed dat de Legia-fans hem via sociale media nu al smeken om te blijven.

Anderlecht, Gent?

Maar toch moet Legia niet te fel hopen dat de 3-voudige Rode Duivel straks bijtekent. Met nog één jaar contract voor de boeg zullen alle partijen gebaat zijn met een transfer. Odjidja’s prioriteit is nog altijd een buitenlandse club met een goed project: sportief en financieel. Maar de Belgische topclubs die op zoek zijn naar ervaren Belgen om straks te voldoen aan het reglement om 6 in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad zetten moeten niet wanhopen. Als Anderlecht straks Tielemans en/of Dendoncker verkoopt, zullen ze automatisch wel bij Odjidja uitkomen en die wil best eens luisteren naar wat zijn ex-ploeg te bieden heeft. Hetzelfde geldt voor AA Gent.

Goedkoop zal hij niet zijn. Hij is nu al de best betaalde speler in de Poolse eersteklasse, zijn marktwaarde wordt geschat op 5 miljoen euro en in januari weigerde hij nog een riant voorstel van het Amerikaanse New York City.