Lewandowski onzeker voor klepper tegen Real Madrid

Bij Bayern München is topspits Robert Lewandowski, dit seizoen alweer goed voor 38 goals in veertig matchen, onzeker. “Hij trainde twintig minuten. We beslissen morgen (vandaag, nvdr.) pas”, zei trainer Ancelotti. Real Madrid-coach Zinédine Zidane twijfelt echter niet: “Lewan­dowski zal wel spelen.” Toch zal hij stiekem hopen dat de Pool out is, want Real mist centraal achterin zowel Pepe als Varane. Gelukkig is er nog Sergio Ramos. Maar de aanvoerder staat wel op één kaart van een schorsing. “Daar moet hij niet aan denken”, aldus Zidane.