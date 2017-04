Jolien D'hoore behaalt een bronzen medaille op het WK baanwielrennen, mannen rijden nieuw Belgisch record

Jolien D'hoore veroverde brons op het WK baanwielrennen in de scratch. Ze moet na 40 ronden enkel Italiaanse Barbieri en Britse Barker voor zich dulden. De 27-jarige Oost-Vlaamse, op de Spelen van Rio nog goed voor olympisch brons in het omnium, reed een erg attente wedstrijd en kwam na 40 ronden als derde over de streep. Het goud en de wereldtitel was voor de Italiaanse Rachele Barbieri, de Britse Elinor Barker pakte zilver.

D'hoore was halfweg koers met vijf andere rensters uit het peloton weggereden en nam een ronde. In de afsluitende spurt bleken Barbieri en Barker net iets sneller.

Zaterdag rijdt D'hoore samen met Lotte Kopecky ook nog de ploegkoers op het WK en ook daar heeft ze medaillekansen. Samen met Kopecky is ze immers regerend Europees kampioen in de discipline.

Nieuw BR bij de mannen in ploegenachtervolging

Het WK begon vanmorgen al gunstig voor de Belgische selectie. In de kwalificaties van de ploegenachtervolging tekenden Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Robbe Ghys voor een historische prestatie met een nieuw Belgisch record. De Belgische vrouwen zijn wel uitgeschakeld in de kwalificaties van de ploegenachtervolging, ze moesten met de tiende plaats tevreden zijn. De eerste acht na de kwalificaties gaan door naar de volgende ronde.

Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Robbe Ghys knalden in Hong Kong door de 4'-grens. Met een tijd van 3.59.951. verbeterden ze het Belgische record, 4.01.192. van op het EK in Grenchen.De Belgen openden met 1.04.662. over de eerste kilometer en konden het tempo goed vasthouden. Na een slotkilometer in 58" kwam de toptijd op het bord.

De kloof met de absolute wereldtop is opnieuw iets kleiner geworden. Het Belgische kwartet eindigde zevende en neemt het deze namiddag op tegen de Russen (3.58.957.) in de eerste ronde.

"Doelstelling gerealiseerd", reageerde Moreno De Pauw na afloop. "We zakten naar Hong Kong af met twee doelen: de laatste acht en een nieuw BR in de ploegenachtervolging. Onder de 4' duiken, is eindelijk gelukt. In een klap hebben we dat voor elkaar gebracht. Robbe Ghys startte snel, Kenny De Ketele nam meteen twee ronden voor zijn rekening. We konden het tempo goed vasthouden en eindigden sterk. Beter kon dit WK niet beginnen."

Vrouwen uitgeschakeld in ploegenachtervolging

Lotte Kopecky, Annelies Dom, Gilke Croket en Kaat Van Der Meulen klokten een tijd van 4.33.722. (2" boven het Belgische record) in de kwalificaties van de ploegenachtervolging en moesten met de tiende plaats tevreden zijn. Dat is niet voldoende voor een plek in de volgende ronde. De Australiërs (3.50.577.) strandden op een zucht van het wereldrecord (3.50.265.) Nieuw-Zeeland (3.53.422.), Italy (3.55.755.) en Frankrijk (3.56.357.) klokten toptijden.

Een Amerikaans kwartet (Kelly Catlin-Chloe Dygert-Kimberly Geist-Jennifer Valente) liet de beste tijd (4.17.666.) optekenen. Australië (4.18.659.), Canada (4.19.515.) en Italië (4.19.838.) blijven in koers voor het podium. Opvallend: de Britten (4.21.449.) behouden een waterkans op het erepodium.