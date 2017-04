United Airlines krijgt klappen op de beurs, CEO excuseert zich dan toch na virale beelden van hardhandige verwijdering

De luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft zware klappen gekregen op de beurs. Op een bepaald punt verloor het bedrijf net geen miljard dollar aan beurswaarde. Intussen heeft de CEO dan toch zijn excuses aangeboden nadat gisteren beelden viraal gingen van een man die hardhandig uit het vliegtuig werd gezet. United belooft om het incident te onderzoeken.

Net als de publieke opinie reageerde de beurs bijzonder hard. Op een bepaald punt verloor het United aandeel 4,4 procent, later op de dag werd dat verlies echter deels goedgemaakt. Maar verloor toch ruimschoots 600 miljoen dollar aan beurswaarden.

Foto: AP

Intussen heeft de CEO van het bedrijf dan toch zijn excuses aangeboden. De maatschappij kreeg bakken kritiek over zich heen nadat een video viraal ging waarin te zien is hoe een passagier uiterst hardhandig uit het vliegtuig gezet wordt. United had de vlucht overboekt en wou vier personeelsleden nog een plaats geven. Daarop vroegen ze of er vrijwilligers waren die bereid zouden zijn hun plaats af te staan in ruil voor een nieuwe boeking en een financiële compensatie. Toen niemand zich aanbood als vrijwilliger heeft het boordpersoneel vier mensen aangeduid, waaronder de man uit het filmpje.

LEES MEER. Passagier hardhandig uit vliegtuig gezet omdat vlucht overboekt was

Hij weigerde op te staan stellende dat hij een dokter was en de dag nadien in het ziekenhuis moest zijn, verschillenden Amerikaanse media bevestigen dat verhaal.

De publieke opinie reageerde vol afschuw op hoe gewelddadig de man behandeld werd. Op Twitter werden allerlei boycots voorgesteld, op een bepaald punt mengde zelfs de woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spiver, zich in de discussie. “Als iemand door het gangpad van een vliegtuig wordt gesleept met bloed op z’n gezicht, kun je niet volstaan met te zeggen: dat had een beetje beter gekund”, stelde hij.

Dan toch...

Eerst weigerde topman Munoz excuses aan te bieden. In een gelekte email aan zijn personeel verklaarde hij dat de passagier zich agressief gedroeg en dat hij zich volledig achter zijn personeel en de luchtvaartpolitie schaarde.

Intussen is hij op dat standpunt teruggekomen. "Ik bied mijn oprechte excuses aan de klant die brutaal van het vliegtuig werd gezet en aan alle klanten aan boord. Niemand zou zo ooit zo behandeld mogen worden", zei Oscar Munoz in een verklaring. "We gaan herstellen wat stuk is, zodat dit nooit meer gebeurt."