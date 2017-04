Ook de statistieken tonen aan: Barcelona heeft nieuw wonder nodig om halve finale Champions League te halen

Juventus heeft vanavond een uitstekende zaak gedaan in hun missie om de Champions League te winnen. De Oude Dame klopte Barcelona in de heenwedstrijd dinsdag met 3-0 en lijkt zo al met één been in de halve finales te staan. Voor Barcelona lijkt het een onmogelijke opgave te worden, en ook de statistieken zijn het erover eens: Barça zal het bijzonder lastig krijgen om deze kwartfinale te overleven.

Volgens Gracenote heeft Juventus op basis van historische resultaten een kans van maar liefst 94% om door te stoten naar de halve finale. Dat cijfer is zeer geruststellend, maar de Italianen zouden toch beter op hun hoede zijn: in de vorige ronde slaagde Barcelona er immers ook in om een 4-0-verlies in de heenwedstrijd alsnog om te zetten in een kwalificatie voor de kwartfinale. Barça versloeg toen op miraculeuze wijze het Franse PSG met 6-1 in de terugwedstrijd.

Zorgen voor de Catalaanse verdediging

Opgepast dus, Juventus, maar het moraal van de Oude Dame zal na hun sterke prestatie zeer hoog liggen. Ze evenaarden hun grootste zege (drie goals verschil) in de knockout-fase van de Champions League, een prestatie die ze eerder al vijf keer afleverden. Bovendien is de club voor de derde keer in haar geschiedenis ongeslagen gebleven in haar eerste negen wedstrijden van een CL-campagne. De vorige keren was dat in de seizoenen 1996-1997 en 1998-1999: in 1997 verloor Juve uiteindelijk de finale van Borussia Dortmund, twee jaar later werden ze in de halve finale geklopt door latere winnaar Manchester United.

Voor Barcelona ziet het er dus allesbehalve goed uit. Ook andere statistieken zijn weinig hoopgevend voor de Catalanen: dit is pas de derde keer in hun lange geschiedenis dat ze twee uitwedstrijden op rij minstens drie goals incasseren. Ook de verdediging mag zich zorgen maken, want met acht tegengoals zijn ze de op één na meest gepasseerde verdediging van deze knockout-fase. Enkel het Engelse Arsenal, dat in de vorige ronde twee keer met 5-1 verloor van Bayern München, heeft de bal al vaker uit de netten mogen halen. Het moge duidelijk zijn: in Catalonië mag men nu al schietgebedjes maken.