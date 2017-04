“Mijn vrouw verdient meer dan ik. Moet ik me daarom minder man voelen?”

Europese jonge vrouwen hebben vandaag vaker een hoger diploma dan hun man. En die kentering is ook in ons land bezig, zeggen sociologen van de KU Leuven. Ze voorspellen dat vrouwen ook vaker de grootste kostwinner in het gezin worden. Bij ­Folker Debusscher (30) is dat al zo. “Ik voel me niet minder man omdat mijn vrouw meer verdient.”

De man was eeuwenlang doorgaans hoger opgeleid dan zijn vrouw, maar dat tij keert nu. Want tegenwoordig huwt de jonge vrouw vaker een lager opgeleide man, blijkt uit gegevens van bijna honderdduizend koppels uit alle EU-landen. Sociologen Jan Van Bavel en Martin Klesment (KU Leuven) onderzochten de data van de European Union’s Statistics on Income and Living Conditions en stelden vast dat die ken­tering ook in ons land is ingezet. De reden? Tegenwoordig starten meer vrouwen dan mannen met een hogere studie, en daarin blijken ze ook nog eens succesvoller.

Toch betekent een hogere opleiding niet altijd dat de vrouw ook de grootste kostwinner is. Een man met een professionele bachelor chemie (hogeschool) kan nog altijd meer verdienen dan zijn vrouw met een academische bachelor cultuurwetenschappen (universiteit). Bovendien focussen vrouwen nog altijd vaker op het gezin en mannen op hun carrière.

Maar socioloog Jan Van Bavel voorspelt dat daar verandering in komt. “We geloven dat vrouwen vaker de grootste kostwinner in het gezin zullen worden”, zegt hij. Uit gegevens blijkt dat een Belgische vrouw met een hoger diploma dan haar man soms tot in veertig procent van de gevallen de grootste kostwinner is.

Niet minder man

Bij Folker Debusscher (30) en Annelies Tytgat (29) is dat vandaag al zo. Zij heeft twee masters en een bachelor op zak, hij twee bachelors en een master. “Mijn vrouw is meer carrièregericht en verdient meer dan ik, ja. Maar me daarom minder man voelen? Dat is zo jaren ­zeventig.”

Negentig procent van het inkomen stort het koppel op een gemeenschappelijke rekening. Annelies: “We waren allebei blij toen ik plots meer verdiende. Niet omdat ík het was, gewoon omdat het gezinsbudget een beetje steeg.”

Voor Folker voelt de ‘mater familias’ als belangrijkste kostwinner bovendien helemaal niet zo vreemd. Hij heeft het altijd zo geweten. “Mijn moeder werkte bijzonder hard en mijn vader deed het meeste in het huishouden.”