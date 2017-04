Werkgevers halen uit naar regering: “Deze regering speelt met onze toekomst”

Regering, doe je werk en stop met elkaar vliegen af te vangen. De werkgevers kunnen het geruzie en gestook binnen de federale regering niet meer aanzien en trekken aan de alarmbel. Premier Charles Michel en co. moeten zich dringend herpakken, of de economische relance komt in gevaar, klinkt het. “Dit is spelen met onze toekomst”, zegt VOKA-topman Hans Maertens.

De regering van de werkgevers. Zo werd de ploeg van eerste minister Charles Michel door sommigen en zeker door de vakbonden bestempeld. Maar het zijn deze keer de patrons zelf die aan de oren van de regering trekken. Aanleiding is het zoveelste geruzie binnen de coalitie. Na de uithaal van N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir naar “moslimpartij” CD&V is het wantrouwen tussen de twee meerderheidspartijen compleet. Charles Michel riep Demir tot de orde, maar de excuses die CD&V eist, komen er niet. Het zorgt er allemaal voor dat de mot in de federale ploeg zit. Net op een moment dat het money time is. Indien de regering nog belangrijke beslissingen wil nemen vooraleer de kieskoorts echt toeslaat, moet het voor de zomer gebeuren. De hervorming van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting, de zoektocht naar een begrotingsevenwicht, een oplossing voor Arco, de nieuwe vliegwet,... Er ligt genoeg brood op de plank.

Godgeklaagd

Voor de werkgevers reden genoeg om een noodkreet te slaan. Vooral de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA maakt zich zorgen. “Deze regering heeft de eerste twee jaar goede dingen gedaan, zoals de indexsprong en de tax shift. Maar nu zie ik gewoon veel te weinig. Dit is een regering van langlopende zaken. Dat ze zo aarzelt met maatregelen, is godgeklaagd”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Het is volgens hem nochtans hét moment om te hervormen en knopen door te hakken. De economie trekt aan, de rente staat laag, de euro en de grondstoffen zijn goedkoop. “Bedrijven, hun werknemers én de welvaart zouden de winnaars moeten zijn, maar alles wordt op het spel gezet door gekibbel en geruzie. Alsof ze in de koers op 60 km van de aankomst zit, maar alleen maar discussieert over wie vooral niet mag winnen. Dit is spelen met onze toekomst. Het land moet worden bestuurd, maar de regering schiet daarin vandaag tekort”, dixit Maertens.

VBO-topman Pieter Timmermans is iets minder scherp, maar deelt de bezorgdheid van zijn collega. “Er zijn nog zoveel dossiers waar de burger van wakker ligt en die een oplossing nodig hebben: de files, investeringen in de economie, een energiepact. 2017 en 2018 mogen geen verloren jaren worden. Maar sommigen gunnen elkaar niets. En het zou doodjammer zijn, mocht de economie niet op de rails te krijgen zijn door profileringsdrang en omdat men elkaar vliegen afvangt”.

“Niet dramatiseren”

In de omgeving van de premier valt te horen dat de situatie helemaal niet mag worden gedramatiseerd. Een ruzie tussen regeringspartijen betekent niet dat de hervormingen zullen stilvallen, klinkt het.

Gifgasaanvallen

Maar volgens UGent-politicoloog Carl Devos klopt het wel dat het werk van de regering slabakt. “We hebben de voorbije maanden niet veel gezien. En omdat het nu stilvalt en er geen dossiers meer zijn om ruzie over te maken, maken de partijen dan maar ruzie over elkaar.” Volgens Devos zou een echte regeringscrisis nu misschien nuttig zijn om nadien voor een politieke relance te kunnen zorgen. “Soms is een klein beetje oorlog niet slecht om tot besef te komen. Want nu zitten de partijen in een eeuwige loopgravenoorlog met gifgasaanvallen.”