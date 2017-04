Weduwe André Hazes opgenomen in psychiatrie

Rachel Hazes (47), de weduwe van de Nederlandse zanger André Hazes, is op­genomen in een ­psychiatrie in Hilversum. Ze heeft “professionele hulp gezocht” om haar bij te staan, meldt haar manager. “Rachel heeft veel mee­gemaakt en dat is haar de jongste maanden steeds zwaarder gaan vallen. Het leek haar beter om daar met hulp van buitenaf aan te werken.”

Rachel verloor haar echtgenoot André ­Hazes in 2004. Sinds zijn dood komt ze geregeld in het nieuws met familieruzies. Zo heeft ze geen contact meer met haar zoon André Hazes jr. (23), wegens diens relatie met een zeventien jaar oudere vrouw met wie hij een zoon heeft die intussen zes maanden oud is.