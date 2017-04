Dit zijn de eerste gasten van de nieuwe talkshow van Gert Verhulst

Gert Late Night, de nieuwe talkshow “te ­water” van Gert Verhulst, vaart op maandag 24 april uit. De namen van de gasten die Gert de eerste week te slapen legt, zijn bekend.

Het aftellen is nu echt begonnen voor Gert Verhulst (49). Nog twaalf nachtjes ­slapen en hij mag de aftrap geven van Gert Late Night, zijn nieuwe talkshow op Vier die hij vanop zijn superjacht Evanna aan het MAS in Antwerpen presenteert. De talkshow is er van maandag tot donderdag en nodigt niet ­alleen gasten uit volgens de actualiteit van de dag, maar verwelkomt ook gasten die een hele week op het jacht van Gert Verhulst blijven slapen.

Tijdens de eerste week schuwt zender Vier de zelfpromotie niet: de week­gasten zijn Jani Kazaltzis, Erik Van Looy en Kevin Janssens. Stylist Jani ­Kazaltzis is een gezicht van Vier en Vijf en sinds deze week te zien in het tweede seizoen van Jani Gaat op Vier, Erik Van Looy is uiteraard de presentator van De Slimste Mens ter Wereld op Vier. Van Looy is al jaren ­bevriend met acteur Kevin Janssens, die net als de ­regisseur een fervent ­supporter is van voetbalclub Antwerp.