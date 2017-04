Belgische U16 nipt onderuit tegen Verenigde Staten op toernooi Montaigu

Brussel - De Belgische voetbalploeg voor spelers onder 16 jaar is dinsdag op het ‘Mondial’-voetbaltoernooi van het Franse Montaigu tegen een nipte 1-0 nederlaag tegen de Verenigde Staten aangelopen.

Woensdag moeten de U16 in de groepsfase de wei in tegen Japan, later volgen nog klassementswedstrijden. “We gaan naar het toernooi om ons voor te bereiden op de kwalificatie voor het EK voor de U17, volgend jaar”, verklaarde U16-bondscoach Thierry Siquet voor aanvang van het toernooi. “Het zijn deze jongens die het dan gaan moeten doen, en Montaigu is de perfecte mogelijkheid om te spelen tegen andere, erg sterke teams.”

(belga)