COMMENTAAR. “Nainggolan was niet de enige Rode Duivel die na Griekenland op stap ging”

Radja Nainggolan was niet de enige Rode Duivel die na de teleurstellende interland tegen Griekenland op stap ging. Hij had in Club Exo in Sint-Niklaas het gezelschap van minstens één collega-Rode Duivel. In dezelfde nacht werden ook spelers die enkele uren eerder nog op het veld stonden in het Koning Boudewijnstadion opgemerkt in The Villa in Antwerpen. De Carré in Willebroek lijkt even minder in trek.