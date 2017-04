Voetbalbond stelt onderzoek in naar Nainggolan: dit staat hem te wachten

Los van het feit of Radja Nainggolan nu dronken reed of niet: is het normaal dat een Rode Duivel twee dagen voor een (oefen)interland om zeven uur ’s ochtends met te veel promille achter het stuur zit? De voetbalbond stelt een onderzoek in.

Eén ding is duidelijk: bij de Belgische voetbalbond zit men verveeld met het verhaal rond Radja Nainggolan die na de WK-interland tegen Griekenland positief blies na een nachtje stappen en dat om zeven uur ’s ochtends. ­Nainggolan spitst de discussie toe op de vraag of hij al dan niet dronken reed, maar er blijft het gegeven dat hij wel degelijk positief op alcoholgebruik werd bevonden op een ontiegelijk vroeg uur.

“Wij gaan dit onderzoeken”, aldus Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond en dus in direct contact met bondscoach Roberto Martinez. “Dit voorval gebeurde tussen twee wedstrijden van de Rode Duivels. Hoewel de spelers na de wedstrijd tegen Griekenland tot zondagavond vrij hadden, valt dit wel in het tijdskader van zijn verblijf bij de Rode Duivels. We gaan in de eerste plaats bekijken of de aangehaalde feiten kloppen.”

Wat we zeker weten: Nainggolan stond die nacht met zijn gehuurde Audi A1 op de pechstrook van de N70 in Sint-Niklaas. Daarna is het minder duidelijk. De speler ontkent dat hij was die reed met de auto. Hij geeft echter wel toe dat hij had gedronken en dat hij na een nachtje stappen om zeven uur ’s ochtends door de politie werd tegengehouden. Dat alleen al zijn feiten die Martinez niet vrolijk zullen stemmen en die om uitleg vragen.

“Als die feiten kloppen, gaan we in tweede instantie de gebruikelijke interne procedure opstarten”, aldus nog Van Puyvelde. “Daar maakt onder meer een gesprek met Radja Nainggolan deel van uit. Dan gaan we samen met de bondscoach deze zaak uitklaren en communiceren. Alles wat er voor de rest verteld wordt, is vooruitlopen op de zaken.”