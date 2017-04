Belgische bedrijven zijn niet vrouwvriendelijk

Alleen het Belgische Proximus prijkt in de top 200 beursgenoteerde bedrijven die het meest vrouwvriendelijk zijn. Al is dat een groot woord. Slechts 6 van de ruim 3.000 onderzochte bedrijven betalen man en vrouw gelijk. Nederlandse bedrijven scoren opvallend goed, Amerikaanse bedrijven lopen erg achter in zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Hoe vrouwvriendelijk zijn grote beursgenoteerde bedrijven? Die vraag probeert de Brits-Nederlandse stichting Equilea in samenwerking met de universiteit van Maastricht te beantwoorden in een lijvig rapport. Daarin werden ruim 3.000 bedrijven met een beurswaarde van meer dan 2 miljard dollar onderzocht op basis van publieke informatie – zoals jaarverslagen – aangevuld met specifieke vragen aan diezelfde ondernemingen.

Het resultaat is teleurstellend voor de twaalf puur Belgische Bel-20-bedrijven die op de beurs meer dan 2 miljard waard zijn. Slechts één van hen prijkt in de top 200 die gisteren werd bekendgemaakt. En dat is telecomreus Proximus op plaats ... 189. De rest is verzwolgen in de anonieme middenmoot en wordt niet in het rapport besproken. Gelukkig zijn er het Franse Engie (27ste) en het Nederlandse ING (111de) die het vrouwvriendelijke imago van de Bel-20-index nog enigszins kunnen redden.

Loonkloof blijft

De onderzoekers peilden onder meer naar het aandeel van vrouwen in het bestuur en het topmanagement van de beursgenoteerde bedrijven, gelijke betaling voor gelijke functies, carrièremogelijkheden en betaald zwangerschapsverlof. De resultaten waren al bij al teleurstellend.

Geen enkel beursgenoteerd bedrijf scoorde in het rapport beter dan 22 op 35 punten, wat net goed is voor een B-attest voor vrouwvriendelijkheid. Bij slechts 6 van de ruim 3.000 onderzochte bedrijven is de loonkloof zo goed als verdwenen. En bij slechts 10 procent van diezelfde beursgenoteerde multinationals worden er desgevraagd maatregelen genomen om die loonkloof te verkleinen.

Het meest vrouwvriendelijke bedrijf is volgens het rapport het Franse cosmeticaconcern L’Oréal, gevolg door het Britse uitgeversbedrijf Pearson en National Australia Bank. En de meest vrouwvriendelijke landen zijn Noorwegen, Nederland en Groot-Brittannië. Al zijn dat volgens de onderzoekers eigenlijk de minst slechte presteerders. Want zelfs bij de top 200 bedrijven zijn er gemiddeld nog altijd maar twee op de tien bestuursleden vrouw. En bij slechts zes bedrijven zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke bestuurders (Wolters Kluwer, BTG, Severn Trent, Easyjet PLC, Target en Atrium).

Amerikanen zijn macho

Opvallend ook: in de Amerikaanse bedrijfswereld overheerst nog altijd de machocultuur. Slechts twee van de ruim duizend Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven bevinden zich in de top 200 van Equileap. Amper vijf van de dertig best presterende Amerikaanse bedrijven hebben bijvoorbeeld een regeling van deels of geheel betaald zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Alleen Israël, Ierland, Japan en Hongkong zijn nog vrouwonvriendelijker.

De onderzoekers roepen de bedrijfswereld daarom dringend op maatregelen te nemen. Niet alleen uit ethische overwegingen, maar gewoon omdat vrouwvriendelijkheid meer geld opbrengt. ‘Er is een sterke correlatie tussen winstgevendheid en diversiteit. De 75 Europese bedrijven uit de Equileap Top Ranking doen het in financieel opzicht beter dan de vijftig bedrijven uit de Euro Stoxx 50-beursindex.’ Of hoe een macho-argument de bedrijfswereld uiteindelijk vrouwvriendelijk moet maken.