Ronde harde keuteltjes of een zachte brij? Je stoelgang zegt heel veel over je gezondheid

Ronde harde keuteltjes, een zachte brij of worstvormige kaka. Wat zag jij in je toilet? Praten over stoelgang is niet iets wat je dagelijks even bij het ontbijt doet. Maar toch zou het mogen, zo vinden de Nederlanders, want je stoelgang kan je veel vertellen over je gezondheid. Onder de ronkende titel ‘Het pop-up Poeppaleis’ willen initiatiefnemers uit Nederland met een expositie alle taboes rond ontlasting de wereld uit helpen op ‘Nationale Poepdag’.

Zeven soorten uitwerpselen. Tot dat aantal categorieën hebben deskundigen onze stoelgang gereduceerd in de ‘Bristol Poop Scale’. Initiatiefneemsters van het Poeppaleis, Tessie Vilé en Nieske Castelein uit Utrecht, willen met die “types kaka” nu ook Nederlandstalige mensen heel wat bijleren over hun eigen lichaam. “Want poep zegt heel veel over onze gezondheid”, vertellen ze tegen Algemeen Dagblad.

Taboe voor dagdagelijkse activiteit

De dames vinden het straf dat er zo weinig over stoelgang gepraat wordt. “Het is zoiets alledaags en toch is het met zo veel gêne omgeven. En dat is jammer, want zo mis je ook de mogelijkheid om op tijd aan de bel te trekken en problemen in een vroeg stadium te voorkomen”, klinkt het. En dat is nodig, want er zouden jaarlijks honderdduizenden mensen problemen hebben met een grote boodschap doen, aldus Vilé.

Wat je vertelt over kaka komt vaak over als een grap, maar de zeven vastgestelde stoelgangsoorten zijn een internationale norm. Artsen gebruiken die om een eerste inschatting te kunnen maken over hoe het met iemand gaat. “Er zijn uiteraard meer varianten, maar dit type uitwerpselen komen het meest voor”, staat er op de website van het Poeppaleis te lezen.

7 types, 1 blik op jouw gezondheid

Foto: Facebook

1. Ronde harde drolletjes

Ronde harde drolletjes leggen is niet simpel. Het doet soms pijn en heeft heel wat weg van konijnenkeutels. Is dat jouw stoelgang? Drink dan meer water, want het wil zeggen dat je te weinig vocht binnenkrijgt.

2. Aan elkaar geplakte dropjes

Als die harde droge drolletjes als een worst aan elkaar hangen, maar zeker klonterig zijn, dan gaan het al iets beter. Maar toch ben je nog steeds geconstipeerd. Water drinken helpt.

3. Maïskolf

Jouw uitwerpselen mogen er gerust uitzien als een maïskolf: met barstjes aan de buitenkant, zacht en gebobbeld. Dat is een goed teken, zo mag het elke dag zijn.

4. Smeuïge worst

Een andere goede versie van jouw kaka, is smeuïg en zacht. De gladde structuur doet het eruitzien als een worst. Dat is gemakkelijk om te leggen. Toch nog ongerust over de kleur? Als het - niet te licht en niet te donker - bruin is, dan zit je goed.

5. Zachte klodders

De zachte keutels met duidelijke randen zijn misschien makkelijk uit te scheiden, ze zijn toch een voorbode van onraad. Met zo’n stoelgang neig je richting de diaree en kan je best even langs de dokter gaan.

6. Papperige brij

Hetzelfde geld voor een papperige brij als feces. Die kan eventueel ook stukjes hebben met gehavende randen. Hoe dan ook, een platte stoelgang is voor een mens zeker niet gezond.

7. Sausje

Wanneer je stoelgang meer waterig is dan iets anders, trek je ook best aan de alarmbel. Als er geen vaste stukjes te vinden zijn, dan kan je maar best meteen naar de dokter gaan. Of hem laten langskomen, want de kans is groot dat je dan best even niet van het toilet wijkt.

Goed gescoord!?

Heb jij vorm 3 of 4 gespot deze ochtend in de wc-pot? Dan zit je goed. Was het bij jou één van de andere vormen? Dan moet je je afvragen of je wel gezond eet en of het aantal vezels die je binnen krijgt genoeg zijn. Onder het motto: laat je kaka voor zich spreken.

Op 12 april is het in Nederland Nationale Poepdag, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. Naar aanleiding daarvan is het PoepPaleis geopend. Ze zullen het hele land doorreizen en ook bij ons aan de grens halt houden voor hun belangrijke boodschap.