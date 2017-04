Hier hield Ryan Reynolds zich mee bezig terwijl Blake Lively moest bevallen

Terwijl je vrouw moet bevallen, kun je als man natuurlijk weinig doen. Haar hand vasthouden, haar hoofd afdeppen of zoals Ryan Reynolds kun je ook wat muziek opleggen. Dat maakte zijn vrouw Blake Lively bekend in een interview met Michael Kors.

In Glamour Games schotelen modeontwerper Michael Kors en bekende personen elkaar vragen over elkaar voor en moeten die beantwoorden met 'feit' of 'fictie'. In deze ontmoeting tussen Kors en actrice Blake Lively komen we onder andere te weten dat ze op haar 16de haar eerste kus gaf en dat dat er meteen eentje voor de camera was, maar ook dat Ryan Reynolds tijdens de bevalling van hun eerste kindje er niet beter op had gevonden om 'Let's Get It On' van Marvin Gaye op te leggen.

"Mijn dokter moest zo hard lachen dat ik dacht dat ze de baby zou laten vallen", zegt Lively verder nog. Bovendien geeft Kors nog mee dat het ook zijn lievelingslied is.