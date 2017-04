Orlando Bloom wil daarom ook na split vrienden blijven met Katy Perry

In een interview met Elle UK geeft Orlando Bloom (40) aan dat hij en Katy Perry (32) nog steeds vrienden zijn na hun split eerder dit jaar. "Het is beter om het goede voorbeeld te geven naar kinderen toe en te tonen dat een breuk niet per se tot haat moet leiden", klinkt het.

Ze waren ongeveer twee jaar een koppel, maar in een mededeling begin maart lieten ze aan de wereld weten dat ze niet langer een stelletje waren. Toch kunnen ze tot op vandaag nog door één deur en proberen ze zelfs vrienden te blijven, geeft Orlando Bloom aan in een interview met Elle UK.

"We zijn vrienden en het is prima zo", zegt hij. "We zijn allemaal volwassenen. Zij is toevallig iemand die constant in de schijnwerpers staat, maar ik denk niet dat iemand zich bekommert om wat ik uitspook. En dat moeten ze ook niet doen. Dit is tussen ons. Het is beter om het goede voorbeeld te geven naar kinderen toe en te tonen dat een breuk niet per se tot haat moet leiden."

Niet alleen met Perry probeert de acteur vrienden te blijven, dat is hij ook nog steeds met zijn ex-vrouw Miranda Kerr met wie hij een 6-jarig zoontje heeft. "Miranda en ik hebben een bijzondere relatie met elkaar en slagen er in goede co-ouders te zijn."

Naaktfoto

In het interview komt hij ook nog even terug op de vakantiekiekjes die van hem werden genomen door paparazzi terwijl hij aan het peddelen was in zijn blootje en die de wereld rondgingen. "Ik was er zelf enorm door verrast. We waren tijdens die reis al vijf dagen compleet alleen geweest en dus voelde ik me vrij en dacht ik dat er niemand een foto kon maken. Kleine nota aan mezelf: je bent dus nooit helemaal vrij."