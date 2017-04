“FBI kreeg toestemming voor observatie van raadgever Trump”

De Amerikaanse federale politie FBI heeft in de zomer van vorig jaar een gerechtelijk bevel verkregen om een raadgever van toenmalig Republikeins presidentskandidaat Donald Trump te observeren, zo meldt de Amerikaanse krant Washington Post. Dat was onderdeel van een onderzoek naar mogelijke banden tussen Rusland en de verkiezingscampagne van Trump, aldus de krant die zich baseert op regeringsbronnen.

De FBI onderzoekt mogelijke banden tussen medewerkers van Trump en de Russische regering. Centraal staat de vraag of contacten zo ver gingen dat mensen in de omgeving van Trump vooraf over de mogelijke Russische hacking van de Democraten geïnformeerd waren.

“Agent van Rusland”

Volgens de regeringsbronnen verkregen de FBI en het ministerie van Justitie het bevel om de communicatie van medewerker Carter Page te onderscheppen. Ze hadden een rechter van de Foreign Intelligence Surveillance Court ervan overtuigd dat het aannemelijk was dat Page handelde als een agent van een buitenlandse mogendheid, in casu Rusland.

Carter Page. Foto: REUTERS

Page maakte sinds maart 2016 deel uit van de verkiezingscampagne van Trump. Die noemde Page een raadgever voor buitenlands beleid. In de loop van de verkiezingscampagne verdween de raadgever echter uit beeld. Een woordvoerster van Trump omschreef zijn rol later als “informeel”.

Volgens de Washington Post is het gerechtelijke bevel het tot dusver duidelijkste bewijs dat de FBI reden had aan te nemen dat een raadgever van Trump contact had met Russische agenten. Dergelijke contacten staan nu centraal in het onderzoek of de campagne met de Russische overheid coördineerde om de presidentsverkiezing in het voordeel van Trump te doen uitdraaien.