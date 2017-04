Chinese president pleit voor vreedzame oplossing Noord-Koreaanse kwestie

De Chinese president Xi Jinping wil een vreedzame oplossing voor de crisis rond het Noord-Koreaanse kernprogramma. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, berichtte de Chinese nationale televisie. Trump verklaarde dinsdag nog dat hij desnoods zonder China het probleem Noord-Korea zal oplossen.

Xi Jinping beklemtoonde dat China via de vreedzame weg een oplossing wil zoeken, aldus de zender CCTV. De Chinese president, die vorige week nog Trump ontmoette in diens residentie in Florida, hamerde via de telefoon op “het behoud van vrede en stabiliteit” op het Koreaanse schiereiland. Hij zei bereid te zijn om daarover te communiceren en coördineren met de Verenigde Staten.

Washington kondigde zaterdag aan dat het vliegdekschip USS Carl Vinson en begeleidende schepen koers hebben gezet naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea reageerde daarop met oorlogstaal. Pyongyang “is klaar om te reageren, welke soort oorlog de VS ook willen voeren”.

“Noord-Korea zoekt ruzie”, schreef Trump dinsdag dan weer op Twitter. “Mocht China beslissen ons te helpen, zou dat fantastisch zijn”, schreef Trump verder. “In het andere geval zullen de Verenigde Staten het probleem wel zonder China oplossen.” Daarbij verwees hij naar de kern- en raketprogramma’s van Noord-Korea, die verboden zijn door de VN.

Handelsakkoord

Trump leek bovendien de commerciële onderhandelingen tussen de VS en China te koppelen aan de Noord-Koreaanse kwestie. “Ik heb de Chinese president uitgelegd dat een handelsakkoord voor hen beter zal uitvallen, indien ze het probleem Noord-Korea oplossen”, klonk het immers.

Japan plant oefening met Amerikaanse oorlogsschepen

De Japanse marine is van plan om binnenkort samen met een Amerikaans vliegdekschip een oefening te houden, net nu de spanningen over het Noord-Koreaanse kernprogramma al een aantal weken oplopen. Dat meldt het Japanse minister van Defensie.

Aan de oefening zullen Japanse Destroyers en het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson deelnemen, aldus anonieme regeringsbronnen aan het persagentschap Kyodo. Meer details zijn er nog niet, al is wel al bekend dat de oefeningen in de Oost-Chinese zee of ten westen van het Japanse eiland Kyushu gehouden zouden worden.

Eerder hadden de Amerikanen al laten weten dat een groep oorlogsschepen, waaronder ook de Carl Vinson, koers hebben gezet naar het Koreaanse schiereiland. De Carl Vinson zou, volgens media in Seoel, waarschijnlijk dit weekend aankomen. Nog volgens mediaberichten worden de Amerikaanse schepen in de tweede helft van de maand voor de Japanse kust verwacht. Wanneer precies en met hoeveel schepen de Japanners aan deze gezamenlijke oefening zullen deelnemen, is nog niet bevestigd. Eind maart was er al een oefening van de Japanners samen met de Carl Vinson.

Met deze plannen stuurt Washington een waarschuwing naar Pyongyang. Noord-Korea toont zich niet onder de indruk en heeft zijn toon verscherpt, en zelfs gedreigd met militaire stappen. Vorige woensdag lanceerde Pyongyang een raket in de Japanse Zee, nadat begin maart al vier raketten als test afgevuurd werden. Recent voerde Noord-Korea ook haar kernprogramma op.

Samen met Zuid-Korea is Japan de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in de regio.