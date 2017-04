"Ik ben ook gewoon geil" of waarom dit seizoen van 'Temptation Island' revolutionair is

In een artikel in De Volkskrant werpt journaliste Loes Reijmer een blik op het (bijna) afgelopen seizoen van 'Temptation Island' en komt daarbij tot een opvallende conclusie. Namelijk dat vrouwen ook lustgevoelens blijken te hebben. Hoera!

Normaal verloopt het scenario van 'Temptation Island' zo: de bronstige mannen slagen er na enkele drankjes niet in hun handen thuis te houden en bedriegen hun vriendin, die krijgt vervolgens de beelden te zien en zit er als een hulpeloos wezentje bij te huilen. Om hem dan na het laatste kampvuur alles te vergeven want 'het blijft toch een man'. Op Ciska van Gringo na, die zich aan een triootje waagde op het eiland, waren er bijzonder weinig vrouwelijk kandidates die openlijk voor hun lustgevoelens uitkwamen. Tot nu.

Jolien kuste met bijna alle vrouwen en gaf zelf toe dat als ze gedronken heeft daar altijd de neiging toe heeft. Rosanne kon niet wegblijven van de kathedraal van een lichaam van Alex. "Ik ben ook gewoon geil", zei ze daarover. En ook Lisa sprak vrijuit over de behoefte aan seks met haar vriend. Allemaal raakten ze wel verslingerd aan minstens één vrijgezel.

Dubbele moraal

"Opzienbarend voor een realityprogramma? Best wel. Want er is geen ander tv-genre waarin de dubbele moraal, het idee dat mannen en vrouwen er verschillende seksuele mores op na horen te houden, zo overheersend is", stelt Reijmer. "In 'Temptation Island' gelden codes en achterhaalde ideeën over mannen en vrouwen. Neem alleen al de setting van dit seizoen: de mannen nemen hun intrek in een resort met de naam Red Z, dat wordt gedomineerd door een weerzinwekkend rood zwembad. Het resort is, volgens de voice-over, 'een wereld van verleiding'. De vrouwen krijgen een helderwit resort toegewezen. 'Een maagdelijke oase', aldus diezelfde voice-over."

Vleselijke gevoelens

Normaal gaan de vrouwen zich dan ook voorbeeldig gedragen en in spanning afwachten of hun mannen geen scheve schaats rijden. "Maar toen bleken de bezette vrouwen plotseling wat meer vleselijke gevoelens te hebben dan de gemiddelde Disneyprinses en, welkom in de echte wereld, óók vreemd te kunnen gaan. Ze flirtten, zoenden en twee deelden daadwerkelijk het bed met een verleider." Of hoe de emancipatie van de vrouw zelfs zijn weg naar 'Temptation Island' heeft gevonden, of waren de vrouwen gewoon goed gecast, vraagt Reijmer zich nog af.