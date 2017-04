Nu ook tweede opeisingsbrief voor aanslag op Borussia Dortmund gevonden: “Van antifascistische beweging”

Een dag na de aanslag op de spelersbus van de Duitse voetbalploeg Borussia Dortmund controleren de speurders de echtheid van twee brieven die allebei de aanslag opeisen. De ene zou mogelijk gelinkt zijn aan islamterreur, de andere zou een meer antifascistische inslag hebben.

Na de aanslag op de spelersbus dinsdagavond, waarbij twee gewonden vielen, vonden de speurders een brief die de aanslag zou opeisen. Die brief zou wijzen op een mogelijke islamistische achtergrond, aldus Duitse media. Volgens Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR en het persagentschap DPA wordt in de brief onder meer verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

In veiligheidskringen werd sterk beklemtoond dat een islamistische achtergrond bij de aanslag niet duidelijk is, dat daarvoor verder onderzoek nodig is. De brief vertoont zo geen symbolen van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). “Mogelijk is de passage er gewoon om ons op een dwaalspoor te brengen”, luidt het bij de speurders.

“In de naam van Allah”

De brief zou wel beginnen met de woorden “In naam van Allah”. De brief zou verder ook melden dat de Duitse gevechtsvliegtuigen betrokken zijn bij de moord op moslims in het kalifaat van Islamitische Staat. Verder zou de brief vermelden dat nu ook sporters en andere prominenten in “Duitsland en andere kruisvaarderslanden” op een “dodenlijst van Islamitische Staat” staan, klinkt het in verschillende Duitse media.

Dortmund-verdediger Marc Bartra (26) raakte gewond bij de aanslag, net als een politieagent. Foto: BELGAIMAGE

Tweede brief

Volgens DPA werd er dinsdagavond laat ook een tweede opeisingsbrief uit antifascistische hoek verspreid op het internet. Daarin zou worden gezegd dat de bus met zelfgemaakte explosieven werd aangevallen als “symbool voor het beleid van BVB”, dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi’s en rechtspopulisten.

Het Duits federaal parket neemt het onderzoek over. Verdere informatie zal het parket in de vroege namiddag bekendmaken.

Foto: AP

Extra veiligheidsmaatregelen voor Bayern-Real

De politie van München gaat de veiligheidsmaatregelen rond het Champions League-duel van woensdag tussen Bayern München en Real Madrid nogmaals onder de loep nemen.

Een woordvoerder van de politie in München bevestigde dat de betrokkenen in de loop van woensdagochtend bij elkaar komen om de gevolgen van de aanval te bespreken. Ook is er al contact geweest met de politie in Dortmund. “Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat er gevaar dreigt”, aldus de woordvoerder.

Na het incident in Dortmund had de politie van München al besloten het hotel waar de selectie van Real Madrid verblijft extra in de gaten te blijven houden. Dat gebeurde eerder op de avond ook al omdat zich nogal wat fans bij het hotel hadden gemeld.