Verdachte opgepakt na aanslag Dortmund: twee huiszoekingen uitgevoerd

In het onderzoek naar de aanslag op de spelersbus van het Duitse Borussia Dortmund zijn twee verdachten "uit het islamistische milieu" opgedoken. Bij beiden werden huiszoekingen uitgevoerd en één van hen werd voorlopig opgepakt. "We bekijken of we een aanhoudingsbevel tegen hem gaan uitvaardigen", zei Frauke Köhler, woordvoerster van het federaal parket tijdens een persconferentie.

Na de aanslag op de spelersbus dinsdagavond rond 19.15 uur, waarbij twee gewonden vielen, vonden de speurders twee brieven die de aanslag opeisten. De ene brief wijst op een islamistische achtergrond. Erin wordt onder meer verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. De andere brief heeft een antifascistische invalshoek, maar daar hechten de speurders weinig geloof aan.

"Dodenlijst ISIS"

Al kan de echtheid nog niet gegagandeerd worden, voorlopig focust het onderzoek zich op de brief met islamistische achtergrond. Die begint met de woorden “In naam van Allah” en vermeldt verder ook dat de Duitse gevechtsvliegtuigen betrokken zijn bij de moord op moslims in het kalifaat van Islamitische Staat. Volgens de brief zouden nu ook sporters en andere prominenten in “Duitsland en andere kruisvaarderslanden” op een “dodenlijst van ISIS” staan.

Dortmund-verdediger Marc Bartra (26) raakte gewond bij de aanslag, net als een politieagent. Foto: BELGAIMAGE

Tweede brief

De andere brief werd dinsdagavond laat op het internet verspreid en zou afkomstig zijn uit het antifascistische milieu. Volgens DPA wordt erin gezegd dat de bus met zelfgemaakte explosieven werd aangevallen als “symbool voor het beleid van BVB”, dat zich niet voldoende uitspreekt tegen racisten, nazi’s en rechtse populisten. In de brief wordt ook vermeld dat de Dortmund-spelers in geen geval “het doelwit van deze symbolische daad” waren. "Na een eerste evaluatie hebben we sterke twijfels aan de echtheid van deze brief", zegt parketwoordvoerster Frauke Köhler.

In het kader van het onderzoek kwam de politie al twee verdachten op het spoor. Een van hen werd snel weer vrijgelaten, de andere werd opgepakt. Bij beide verdachten werd een huiszoeking uitgevoerd, op dit moment wordt bekeken of er ook een aanhoudingsbevel tegen de verdachte uitgevaardigd zal worden.

Explosieven opgevuldmet metalen pinnen

De springstoffen verantwoordelijk voor de drie explosieven, werden verborgen in een haag. "Door de ontploffing vielen twee gewonden: een inzittende van de bus (speler Marc Bartra, nvdr.) en een agent. Op dit moment wordt onderzocht welk type explosief gebruikt werd", aldus Köhle. "De explosieven waren wel opgevuld met metalen pinnen. Een daarvan boorde zich door een hoofdsteun van een zitje in de bus."

Foto: AP

“We wijken niet voor terreur”

Hans-Joachim Watzke, de voorzitter van Borussia Dortmund, heeft woensdag laten optekenen dat de Duitse club niet zal wijken voor terreur. Watzke woonde woensdagvoormiddag de training van Borussia bij. “De BVB-familie was altijd al heel sterk wanneer er met moeilijke situaties omgegaan moest worden”, klinkt het op de clubwebsite. “Dit is misschien wel de moeilijkste situatie van de voorbije decennia. Ik ben er echter van overtuigd dat we ons sterker dan ooit zullen tonen”.

Dortmund is flink geschrokken door de gebeurtenissen van dinsdagavond, maar moet woensdag wel aan de bak in de heenmatch van de kwartfinales van het kampioenenbal (om 18.45 uur). “We spelen niet alleen voor onszelf, we spelen voor iedereen. We willen tonen dat terreur en haat ons doen en laten niet kan bepalen. En we spelen uiteraard voor Marc Bartra, die zijn team wil zien winnen”, aldus Watzke, die alle BVB-supporters oproept om het team 90 minuten lang te steunen. “Ik heb in de kleedkamer aan de spelers al gevraagd om te tonen dat we niet wijken voor terreur.”

Ondertussen is er op de plek van de aanslag woensdagochtend nog steeds massale aanwezigheid van zwaarbewapende agenten met kogelwerende vesten. Alle straten zijn er afgesloten met dwars staande politievoertuigen.

Hans-Joachim Watzke. Foto: Photo News

Extra veiligheidsmaatregelen voor Bayern-Real

De politie van München gaat de veiligheidsmaatregelen rond het Champions League-duel van woensdag tussen Bayern München en Real Madrid nogmaals onder de loep nemen.

Een woordvoerder van de politie in München bevestigde dat de betrokkenen in de loop van woensdagochtend bij elkaar komen om de gevolgen van de aanval te bespreken. Ook is er al contact geweest met de politie in Dortmund. “Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat er gevaar dreigt”, aldus de woordvoerder.

Na het incident in Dortmund had de politie van München al besloten het hotel waar de selectie van Real Madrid verblijft extra in de gaten te blijven houden. Dat gebeurde eerder op de avond ook al omdat zich nogal wat fans bij het hotel hadden gemeld.