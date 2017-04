“Dader van moord op gezin-Troadec toonde geen enkele emotie. Afgrijselijk”

De man die vier leden van het gezin-Traodec een maand geleden vermoordde, toonde opmerkelijk weinig emoties tijdens het verhoor waarin hij alles bekende. Dat heeft een Franse inspecteur gezegd in een interview met Ouest France. “Hij tekende een plan van zijn domein en toonde ons waar we de lijken konden vinden. Afgrijselijk.”

Foto: AFP

Hubert Caouissin (46) woonde samen met Lydie Troadec, de twee jaar jongere zus van Pascal Troadec (49). De jongste weken was een erfeniskwestie ernstig uit de hand gelopen, wat leidde tot de gruwelijke moord van het gezin van die laatste.

Caouissin vermoordde Pascal en Brigitte Troadec en hun twee kinderen Sébastien en Charlotte met een koevoet in hun woning in Nantes. Dat gaf hij vorige maand al toe. Daarna zou hij hun lichamen overgebracht hebben naar een afgelegen boerderij in Pont-de-Buis, waar hij ze deels verbrandde en deels verstopte in het bos. De resten daarvan werden door de speurders teruggevonden.

Foto: AFP

In de Franse krant Ouest France heeft een onderzoeker van de gerechtelijke politie verteld over de dader. “Op zaterdag 4 maart was hij rond 13 uur vooral aan het praten over de regen over het mooie weer”, zegt de man. “Waarna hij ook nog vertelt over de werkzaamheden waarmee hij bezig was in zijn huis.”

Daarna veranderden de toon en vooral het onderwerp plots. “Van 15 tot 19 uur heeft hij gepraat over de moorden en wat er gebeurd is. De collega die hem ondervroeg, moest bijna geen vragen stellen. Hij hield niet op met praten. Misschien had hij er nood aan om zijn verhaal te doen. Hij was een beetje opgewonden. Maar het vreemde was dat hij de feiten vertelde zonder emoties te tonen. Dat is heel vreemd.”

Foto: AFP

Na die bekentenis werd Caouissin meegenomen naar zijn huis, waar hij de speurders hielp zoeken naar de resten van de vermoorde familie. “Hij heeft ons daar een plan getekend van waar we precies moesten zoeken naar de slachtoffers. Afgrijselijk.”

Op de terugweg naar Nantes zei de verdachte nog dat hij “zichzelf niet herkende in wat hij gedaan had”. “Maar ik voelde geen enkele emotie bij hem.”