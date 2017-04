Ex-spits Tomasz Radzinski gaat nieuwe uitdaging aan

Brussel - Tomasz Radzinski gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt ‘Football Advisor’ bij Atticus Sports Management. Dat raakte woensdag bekend. De voormalige pocketspits van onder andere Germinal Ekeren, Anderlecht, Fulham, Everton en Lierse wil bij het managementbureau sporters bijstaan en zijn ervaring delen.

“Ik weet uit ervaring dat één beslissing een carrière van een speler kan maken of breken”, aldus de 43-jarige Poolse Canadees in een persbericht. “Ik voel het aan als een plicht om mijn ervaring door te geven aan de volgende generatie en dat is wat ik ga doen bij Atticus Sports Management. Ik sta ter beschikking wanneer onze spelers mij nodig hebben, om hen te helpen met de uitdagingen die in een voetbalcarrière op je afkomen.”

Jesse De Preter, de CEO van Atticus, is blij met de komst van Radzinski. “Ik beschouw Tomasz als een van de intelligentste personen in het voetbal. Tomasz nam in zijn carrière veel juiste beslissingen, zijn ervaring en visie worden nu heel belangrijk voor onze spelers”, klinkt het bij De Preter, die met Atticus onder meer de belangen van Jason Denayer, Hannes Van der Bruggen en en Loïck Luypaert behartigt.