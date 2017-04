Daders bekennen gewelddadige moord op Joyce (28) en blijven in de cel

Gent - De twee verdachten van de mysterieuze moord op Joyce Sparenberg (28), die zondag na intensief speurwerk opgepakt werden door de politie, hebben de gewelddadige moord bekend. De raadkamer besliste na de bekentenissen de aanhouding van de twee daders, die amper 18 en 22 jaar oud zijn, te verlengen. Beide mannen blijven in de cel.

De twee kwamen na intensief speurwerk in het visier van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen en werden zondagavond opgepakt voor de gewelddadige moord op de 28-jarige vrouw. Beide verdachten, amper 18 en 22 jaar oud, werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden op verdenking van roofmoord.

De raadkamer besliste woensdagmorgen dat beide mannen in de cel blijven, nadat ze de gewelddadige roofmoord op hun 28-jarige slachtoffer bekenden. De politie onderzoekt de zaak verder, want waarom de jonge vrouw dood moest, is nog niet duidelijk.

Bloedspoor

Op vrijdag 31 maart troffen speurders het levenloze lichaam van Joyce Sparenberg aan in haar appartement in de Neermeerskaai in Gent. Uit onderzoek bleek dat de vrouw twee dagen eerder al overleden was. Die woensdag hadden de buren al een bloedspoor opgemerkt aan de lift op de tweede verdieping.

Sparenberg, die op de zesde verdieping woonde, kwam door geweld om het leven. De familie nam vorige donderdag afscheid van Joyce in het crematorium van Westlede. Daarna werd ze begraven op een begraafplaats in Gent.