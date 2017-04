Jongeren willen tonen dat ze zin hebben om te werken

Een jobbeurs voor én georganiseerd door laaggeschoolde jongeren. Na een eerste initiatief vorig jaar in Lier en een eerste editie van JobFix vorige week in Mechelen, blijkt het een formule die werkt. In Lier staat in mei al een volgende beurs gepland.

“De jeugdwerkloosheid in de provincie Antwerpen daalt opvallend sneller dan in de rest van Vlaanderen. We zetten in onze provincie dan ook sterk in op jongeren. Zo blijken de jobbeurzen voor én door jongeren, ondersteund door tal van partners, een succes”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.

In Mechelen bijvoorbeeld daalde de jeugdwerkloosheid met 9% ten opzichte van vorig jaar. Toch is een job vinden zonder diploma nog altijd niet evident. Bijna 60% van de werkzoekende jongeren in de stad is laaggeschoold. Terwijl bedrijven hun vacatures voor laaggeschoolden moeilijk ingevuld krijgen.

Jobfix jobbeurs

Om elkaar te vinden, zette een aantal jongeren met de steun van heel wat enthousiaste partners in Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen daarom een jobbeurs op poten. Met een opkomst van een 300-tal jongeren was de eerste editie van Jobfix meer dan geslaagd. “We willen vooral aan toekomstige werkgevers tonen dat we zin hebben om te werken en onze competenties in de verf zetten. We willen een jobbeurs die gericht is op talenten, niet op cv’s”, klinkt het bij de jongeren.

Een van de jongeren die mee de schouders onder JobFix zette, is An-Sofie Delen (22). “Zonder diploma en met nog niet veel ervaring gezien mijn leeftijd, ervaar ik zelf hoe aartsmoeilijk het is een kans te krijgen om te bewijzen wat je kan. Toen de uitnodiging van VDAB kwam om mee een jobbeurs op poten te zetten, ging ik daar dan ook graag op in. Tijdens een aantal meetings met VDAB en alle betrokken partners zijn we dan volop beginnen brainstormen. Het fijne eraan is dat je van nul kan meedenken en dat we zelf de bedrijven konden aanspreken die we graag op de jobbeurs wilden hebben”, vertelt ze.

Informeel

Ook na afloop houdt An-Sofie er positieve ervaringen aan over. “Naast contact met enkele interimkantoren had ik een heel goed gesprek met Manus, een bedrijf in de sociale economie. Ze verzekerden mij eerstdaags opnieuw te contacteren voor een vervolggesprek in het bedrijf. Dat de eerste gesprekken tijdens de jobbeurs op een meer informele manier verliepen, was eveneens een pluspunt. Dat is toch minder stressvol”, getuigt An-Sofie.

“Enorm positief was ook dat we bij VDAB een infosessie kregen hoe een zogenaamd ‘competentie cv’ op te stellen. Omdat we zonder diploma zitten en niet veel ervaring hebben, is het belangrijk dat we onze competenties en talenten in de verf zetten. Sinds ik mijn cv op basis daarvan heb aangepast, heb ik al veel meer reacties gekregen”, looft ze.

