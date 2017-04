Zo wordt het pellen van een sinaasappel stukken makkelijker

Een sinaasappel kan best lekker zijn en zit ook nog eens bomvol vitaminen, maar het pellen ervan is niet bepaald een leuk karwei. Je handen gaan er van plakken, het sap loopt alle kanten uit en als het helemaal tegenzit, spettert het ook nog in je oog. Er bestaat echter een trucje voor en al wat je daarvoor nodig hebt is... een microgolfoven.

Het werkt heel eenvoudig. Plaats de sinaasappel in de microgolf. Zet die aan en laat 20 tot 30 seconden draaien (niet langer want anders kan het stuk fruit in brand vliegen). Haal de sinaasappel er uit en laat afkoelen zodat je je niet verbrandt. Pellen maar!