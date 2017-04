Luis Enrique na nieuwe optater Barcelona: “Leek wel de derde helft van match bij PSG”

Barcelona-trainer Luis Enrique krijgt koude rillingen als hij terugdenkt aan de nieuwe optater buitenshuis die zijn Blaugrana kregen, gisteravond op bezoek bij Juventus. 3-0 werd het in Turijn. “We hebben een nachtmerrie voor de tweede keer moeten beleven”, zei de coach op de persconferentie achteraf.

Toegegeven: met een beetje geluk had Barcelona wel de aansluitingstreffer kunnen maken. Zo liet Luis Suarez een dot van een kans onbenut en hadden de Spanjaarden eigenlijk een penalty moeten krijgen na handspel van Giorgio Chiellini. Toch stond na afloop een duidelijke 3-0 op het bord na goals van Paulo Dybala (2) en diezelfde Chiellini. “Het doet er niet toe of ik vind dat het resultaat terecht is of niet, het is wat het is”, vertelde de trainer van Barça achteraf.

Luis Enrique gaf toe dat de wedstrijd hem deed denken aan de 4-0 bolwassing die zijn team eerder kreeg in Parijs. “Het leek wel de derde helft van PSG-Barcelona”, tekende het Spaanse Marca op. “We hebben een nachtmerrie opnieuw moeten doormaken. Dit is treurig. We konden bijna niets klaarmaken voor rust. Het was een erg zware match. Nu moeten we uitmaken waarom we zo slecht waren.”

Bij Barcelona gaven ze bijwijlen wel zeer veel ruimte weg aan de thuisploeg. Zeker bij de twee goals van Dybala werd er maar laks verdedigd. Dat had ook de Spaanse hoofdtrainer gezien. “Onze positionering en sommige andere details waren niet op niveau, en de intensiteit waarmee we spelen moet omhoog. In de Champions League kom je daar niet mee weg tegen een ploeg als Juventus.”