Voetbalfans tonen zich van hun beste kant voor gestrande fans na aanslag op Borussia Dortmund

Bij de bomaanslag op de bus van Borussia Dortmund dinsdagavond vielen twee gewonden. Ondertussen raakte bekend dat er al sprake is van twee brieven die de aanslag opeisen. De ene gelinkt aan islamterreur, de andere aan een antifascistische beweging.

De match werd afgelast en verplaatst naar vanavond, maar dat maakte wel dat heel wat Monegasken op het laatste moment hun plannen moesten veranderen. De Duitse supporters schoten ze echter meteen te hulp. Met de hashtag #bedforawayfans lieten ze weten dat ze slaapplaatsen hadden voor de gestrande Monegasken. Voetbal op zijn best.

If you need a #bedforawayfans for this or next night, just ask me. Speak a little bit french and will support you. @AS_Monaco