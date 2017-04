Waarom Pink Floyd vanaf nu ook een garnaal is

Pink Floyd is de naam van een nieuwe garnalensoort die pas ontdekt werd door de Antwerpse wetenschapper Sammy De Grave. Hij vernoemde de garnaal naar zijn favoriete muziekband omwille van de felroze klauw.

Synalpheus pinkfloydi: Sammy De Grave hoefde niet lang na te denken over de officiële naam van de nieuwe pistoolgarnalensoort die hij op een strandwandeling langs The Dark Side of the Lagoon onder een steen ontdekte.

De Grave, die al 16 jaar onderzoekshoofd is van het Oxford Museum of Natural History is al sinds zijn jeugd grote fan van de Britse progrock groep. “Het eerste album dat ik op mijn veertiende kocht, was The Wall”, zegt hij aan deredactie.be. “Zowel ik als mijn collega’s leggen vaak muziek van Pink Floyd op in het labo of als we veldwerk doen. We hadden altijd gezegd dat als we een garnaal met een roze schaar zouden vinden, we die naar de band zouden vernoemen.”

Ontdekkingsreis

Het is niet duidelijk waarom de klauw van de garnaal roze is. Meestal is die onopvallend grauwgrijs. De klauw heeft wel een belangrijke functie voor het diertje want kan hard worden dichtgeklapt om vijanden af te schrikken. Het geluid is even oorverdovend als een pistoolschot onder water maar bij deze soort die amper 1 centimeter lang is, valt dat best mee.

De Grave heeft de garnaal tijdens een wandeling ontdekt, vertelde hij aan deredactie.be. “Het is een mythe dat alles al is ontdekt. Ik ga geregeld op onderzoeksreis in tropische gebieden en vind telkens tussen de 5 en 10 nieuwe soorten pistoolgarnalen.”

David Gilmour, de gitarist van Pink Floyd, werd in de loop van de wek gecontacteerd door de wetenschappers maar heeft nog niet geantwoord

Mick Jagger

Het is niet de eerste keer dat de bioloog een garnaal de naam van een band of een beroemdheid geeft. Eerder vernoemde hij een garnalensoort met mannetjes die een opvallend grote penis hebben naar Mick Jagger van de Rolling Stones. “Dat was een knipoog naar hun hit “(I can’t get no) satisfaction”.”