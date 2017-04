De paashaas brengt ons massaal hoverboards. En op deze manier vermijd je een boete tijdens je eerste ritje

De paashaas brengt dit jaar massaal veel hoverboards, zo valt te horen bij speelgoedwinkels. Maar vooraleer uw kind zijn eerste ritje maakt, houdt u best rekening met enkele specifieke regels, waarschuwt het BIVV. Wie die regels overtreedt, riskeert een boete.

Speelgoedwinkels kunnen de vraag naar hoverboards amper bijhouden. Met de zomermaanden in het vooruitzicht hebben ze bij speelgoedwinkel Fun zelfs een extra voorraad besteld.“Momenteel is het een van onze bestverkopende producten”, zegt woordvoerder Gauthier Vervaecke.

Maar wie met een hoverboard de weg op gaat, houdt best rekening met een aantal specifieke verkeersregels. Volgens BIVV valt het toestel onder de categorie “gemotoriseerd bewegingstoestel”. En dat brengt dus enkele verplichtingen met zich mee.

Net als de fiets

“Gebruikers van een hoverboard worden gelijkgesteld met fietsers. Wanneer er dus een fietspad aanwezig is, ben je verplicht daarop te rijden. Indien niet, dan mag je met je hoverboard op de openbare weg”, legt Benoit Godart van het BIVV uit.

Claxonneren op hoverboard-gebruikers heeft dus geen zin. “Net zoals een fietser of een motorrijder moeten ook hoverboard-gebruikers gerespecteerd worden als ze op de openbare weg rijden”, zegt Godart.

Boetes

“Sterker nog: je mag met het toestel niet op de stoep rijden. Die is voorbehouden aan voetgangers”, verduidelijkt het BIVV. Wie binnen de bebouwde kom op de stoep rijdt, riskeert een boete van 55 euro.

Je bent trouwens ook verplicht om verlichting te gebruiken van zodra het donker wordt. “Vooraan is dat een wit of een geel licht. Achteraan moet dat een rood licht zijn”, zegt de wegcode daarover.

Wie zonder verlichting op pad is, kan ook daarvoor een boete krijgen tot 55 euro. “Sinds een aantal jaar mag je die lichtjes wel aan je kleren bevestigen”, verduidelijkt Godart. En dat is goed nieuws, want hoverboards beschikken doorgaans niet over verlichting.