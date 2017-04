LETTERLIJK. De vertaling van brief die aanslag op Borussia Dortmund opeist

Na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund onderzoekt de politie verscheidene pistes. Een daarvan is een islamistisch motief. In de buurt van de plek van de aanslag werd een brief in het Duits gevonden die op een islamistische achtergrond zou wijzen. Hieronder een letterlijk vertaling:

De echtheid van het document wordt nog onderzocht, maar volgens bronnen binnen de veiligheidsdiensten gaat het om een ongewone brief voor het islamistische milieu, onder meer door het ontbreken van het logo van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). Het persagentschap DPA kon er de hand op leggen:

“In naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige, twaalf ongelovigen werden door onze gezegende broeder in Duitsland gedood (verwijzing naar de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, nvdr.). Maar Merkel, blijkbaar deren je kleine smerige onderdanen jou niet. Jouw Tornado’s (Duitse gevechtsvliegtuigen, nvdr.) vliegen nog steeds over de bodem van het Kalifaat om moslims te vermoorden. We blijven echter standvastig door de genade van Allah. Vanaf nu staan alle ongelovige acteurs, zangers, sporters en alle andere prominenten in Duitsland en andere kruisvaardersnaties op de dodenlijst van Islamitische Staat. En dat zolang de volgende eisen niet worden ingewilligd: De Tornado’s moeten weg uit Syrië en de Ramstein Air Base (de Amerikaanse luchtmachtbasis in Rijnland-Palts, nvdr.) moet worden gesloten.”

Bij de aanslag van dinsdagavond vielen twee gewonden: de Spaanse Dortmund-verdediger Marc Bartra (26) en een politieagent.