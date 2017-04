Interieur Binnenkijken in het peperdure penthouse van Justin Timberlake en Jessica Biel

Justin Timberlake en Jessica Biel hebben zonet een appartement gekocht in de New Yorkse wijk Tribeca. Het penthouse bevindt zich in een gebouw waar al heel wat andere sterren gevestigd zijn en dus wordt het koppel buren met onder meer Ryan Reynolds en Blake Lively, Jennifer Lawrence en F1-racer Lewis Hamilton. De flat telt vier slaapkamers en evenveel badkamers en zou om en bij de 30 miljoen euro gekost hebben. Samen met die andere sterren beschikken ze ook over een gedeeld dakterras, een zwembad en een wijnkelder. Wie benieuwd is hoe het er vanbinnen allemaal uitziet, kan alvast op deze simulatiebeelden afgaan.