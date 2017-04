Ex-deelneemster ‘Mijn Pop-uprestaurant’ heeft een nieuw lief

Flashback naar het vorige seizoen van mijn ‘Pop-uprestaurant’: Miette Dierckx en Willem Vankrunkelsven baatten samen hun zaak Jalapeño Loco uit. De twee vormden ooit een koppel en er werd gefluisterd dat het culinaire avontuur hen misschien weer bij elkaar zou brengen. Daar kwam niets van in huis, vandaag pronkt Miete met een nieuw lief op Instagram.

De 24-jarige Miete en haar nieuwe vlam Jonas, zijn op vakantie in Mexico. De blondine deelt zonnige kiekjes van hun tweetjes via Instagram en uit de bijschriften blijkt dat ze dolverliefd op elkaar zijn. “Ik voel me tot je aangetrokken op zoveel manieren dat ik ze zelfs niet allemaal kan uitleggen”, staat er onder meer te lezen.

I hope y'all had a great weekend, because mine was pretty damn good?? #sundayfunday #enjoyingthemoment #nomondayblueshere #mexico #chiapas #canyon Een bericht gedeeld door Miette dierckx (@miettedierckx) op 9 Apr 2017 om 9:37 PDT

Attracted to you in ways I can't explain ?? Een bericht gedeeld door Miette dierckx (@miettedierckx) op 4 Apr 2017 om 8:37 PDT

M E X I C O ???? #weareonaboat #cdmx #mexicocity #doscervezas #porfavor #corona #travel Een bericht gedeeld door Miette dierckx (@miettedierckx) op 24 Mrt 2017 om 5:40 PDT



Hoe het intussen gaat met het amoureuze leven van haar ex Willem, de zoon van politicus Patrick Vankrunkelsven, is niet bekend.