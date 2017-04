Tickets Anderlecht - Manchester op internet verkocht aan woekerprijzen: tot 500 euro geboden voor één zitplaatsje, maar geen garantie op toegang

Tot 500 euro. Zoveel wordt op zoekertjessites geboden voor één enkel ticket van de heenwedstrijd van de Europa League-kwartfinale tussen Anderlecht en Manchester United donderdag. De club zit duidelijk verveeld met de doorverkoop aan woekerprijzen. “Wansmakelijke praktijken”, zegt perswoordvoerder David Steegen, die verscherpte controles aankondigt. “En dat voor de grootste match van het jaar voor ons.”

24 oktober 2000. Anderlecht beleeft een van haar gloriemomenten in Europa door in de Champions League met 2-1 te winnen tegen “het grote” Manchester United. Zeventien jaar later staan de twee clubs opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de Europa League. Heel wat fans van RSCA geloven opnieuw in een stunt van formaat, zo blijkt, want de tickets voor de thuismatch van donderdagavond waren in geen tijd uitverkocht.

“Zoals gewoonlijk gaven we voor onze Europese matchen voorrang aan onze abonnees”, zegt David Steegen. “De tickets waren zo in trek dat we zelfs geen vrije verkoop meer hebben kunnen doen.”

Tot tien keer duurder

Een deel van die felbegeerde tickets wordt nu doorverkocht online, aan woekerprijzen. Tickets die normaal gezien om en bij de 40 euro kosten worden tot tien keer duurder aangeboden online. Na een snelle zoektocht op sites als Tweedehands.be vonden we al exemplaren van 250, 300 en zelfs 375 euro per stuk. Iemand - die toch als “betrouwbare koper” wordt omschreven - deed zelfs al een bod van 500 euro.

LEES OOK. Bouwwerf sinds 2013: Anderlecht treft niet meer de topclub van weleer

“Wij vinden het echt wansmakelijk dat zulke praktijken gebeuren”, aldus de perswoordvoerder. “Echt jammer dat een deel van onze fans blijkbaar misbruik wil maken van wat voor ons de grootste match van het jaar is. Mensen die absoluut wilden komen, gaan de match daardoor moeten missen. En dat betreuren we.”

Anderlecht belooft verscherpte controles te zullen uitvoeren. “We hebben het al gemeld aan de ordediensten en ondertussen onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn. Maar het kan goed zijn dat bepaalde mensen toegang tot het stadion ontzegd worden.”

Bij wet verboden

In België is het bij wet verboden om tickets door te verkopen op commerciële basis. Of het nu gaat om concert-, film-, voetbal- of om het eender welke andere tickets, luidt het bij de FOD Binnenlandse Zaken. “Stel: je hebt een ticket voor de match gekocht en je bent ziek en je kan echt niet gaan. Dan is het wel toegestaan om je ticket door te verkopen, maar je mag daar nooit meer voor vragen dan de officiële vraagprijs. Zelfs de eventueel aangerekende administratiekosten mag je niet aanrekenen bij een doorverkoop.”

Mensen die tickets aan woekerprijzen aanbieden, riskeren dat hun ticket in beslag genomen wordt en een (forse) boete erbovenop. “Het is voor de gedupeerden echter zeer moeilijk om hun geld te recupereren. Daar hebben wij geen zeggenschap over, daarvoor moeten ze zich zelf burgerlijke partij stellen, maar in veel gevallen draait dat op niets uit.”

Het advies van Binnenlandse Zaken: “Koop alleen tickets bij officiële websites. Dat is de enige garantie dat je ook effectief binnen zal mogen. Want als de club vermoedens heeft van illegale praktijken, mogen ze jou de toegang tot het stadion weigeren.”

Europese wetgeving

Toch geeft de overheidsdienst toe dat er nog altijd een groot probleem is met de illegale doorverkoop van tickets. “Dat komt omdat die tickets vaak op Nederlandse sites worden aangeboden en daar is de wetgeving anders. Daar is het een kwestie van vraag en aanbod. Wil jij tien keer meer betalen voor een ticket, dan moet jij dat weten, is de redenering daar. Zolang er geen Europese wetgeving komt, zal het altijd een probleem blijven.”

QUIZ. Herkent u nog de spelers van Anderlecht én Manchester United uit 2000?