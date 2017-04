ADVIES. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vriend met bindingsangst blijft?

Ik ben een gescheiden vrouw van 42 met vier jonge kinderen. Ik heb sinds drie jaar een nieuwe relatie, maar woon niet samen met mijn vriend. Hij trekt me op alle vlak aan, ik zou echt graag verder gaan met hem, maar hij heeft volgens mij bindingsangst. Relatietherapeute Rika Ponnet geeft advies.

Ik ben een gescheiden vrouw van 42 met vier jonge kinderen. Ik heb sinds drie jaar een nieuwe relatie, maar woon niet samen met mijn vriend. Hij trekt me op alle vlak aan, ik zou echt graag verder gaan met hem, maar hij heeft volgens mij bindingsangst. Er zijn weken dat alles goed gaat, maar ook periodes dat ik hem amper hoor. Dat maakt me heel onzeker en ook al zeggen mijn vrienden dat ik beter breek met hem, ik kan hem niet loslaten. Onlangs begon ik een relatie met een andere man, maar als ik eerlijk ben, deed ik dat vooral om mijn vriend jaloers te maken. Dat werkte, want een paar weken geleden zocht hij opnieuw toenadering, waardoor ik mijn recente relatie afblies. Vorige week was het echter opnieuw zover en kwam hij een aantal afspraken niet na. Hij heeft weer ruimte nodig, zegt hij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij wel blijft?

Je wilt heel graag dat de relatie met je vriend slaagt. Meer nog: het lijkt wel alsof al je energie daaraan opgaat. Je zou kunnen stellen dat je vandaag niet echt bezig bent met je relatie zelf, maar met het behoud ervan. Zo zit je de hele tijd in een soort van gevarenzone – “blijft hij of gaat hij” – wat je een opgejaagd gevoel geeft. Op momenten dat hij er is en voor jou lijkt te kiezen, voelt dat fantastisch, al die andere momenten van afwezigheid, dat de relatie schijnbaar in gevaar is, ervaar je als leeg en installeren hopeloosheid. Jullie zijn daardoor overduidelijk in een dynamiek van aantrekken en afstoten beland, waardoor jullie permanent in een emotioneel onveilig klimaat met elkaar omgaan. Vanuit mijn praktijk weet ik dat dergelijke relaties bijzonder verslavend zijn. Ze worden immers gekenmerkt door een heel grote emotionaliteit en intensiteit. De diepe dalen van verwijdering hongeren uit en zorgen voor een intens voedend gevoel op het moment dat alles wordt goedgemaakt en jullie samen zijn.

Dat je vriend het moeilijk heeft met permanente betrokkenheid en aanwezigheid, spreekt uit je verhaal. Toch lijkt het me veel interessanter om te rade te gaan bij jezelf. Misschien maakte je dit voorheen nog niet mee, kenmerkten je relaties zich door een grotere stabiliteit en duidelijkheid. Mogelijk herken je vandaag dan jezelf niet meer. Dat is wat samenzijn met iemand die zowel verlatingsangst als bindingsangst vertoont, met je doet. Het maakt je bijzonder onzeker, gevoelig voor verlating en afwijzing, maar ook angstig als de andere er wel is. Misschien was jij het in een vorige relatie die warm en koud blies, vaak de relatie in vraag stelde, je partner als hij beschikbaarder was, devalueerde of vaak dacht ‘is dit het nu?’.

Besef alleszins dat je vandaag mee de dynamiek in deze relatie bepaalt, onder andere door het bewust creëren van onveiligheid in jullie contact via een relatie met een derde. Alleen door je allebei bewust te zijn van jullie aandeel én dat samen aan te pakken, kun je de relatie in een veiliger vaarwater brengen. Het betekent vooral afscheid willen nemen van de dalen en toppen, want dat laatste blijkt vaak het moeilijkste te zijn. Je beklaagt je immers de dalen, maar bent ongetwijfeld mettertijd de toppen als passievolle liefde gaan ervaren. Een relatie die meer weg heeft van een kabbelende beek vind je dan mogelijk saai. Lukt het niet om dit samen op te nemen, dan kun je daaruit alleen maar je conclusies trekken. Ik weet uit ervaring dat een dergelijke relatie loslaten allesbehalve makkelijk is en de kruik te water gaat tot ze barst. Weet dat kiezen voor een partner die echt voor jou kiest uiteindelijk kiezen voor jezelf is. Dat lukt als jij daar klaar voor bent.

Relatiecoach Rika Ponnet runt relatiebureau Duet, www.duetrelatiebemiddeling.be