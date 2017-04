18 maanden schorsing voor Italiaanse verdediger in omkoopaffaire

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft Genoa-verdediger Armando Izzo woensdag een schorsing van achttien maanden opgelegd voor zijn aandeel in een omkoopaffaire. De 25-jarige Izzo, die geen melding van de gokpraktijken gemaakt had, moet ook een geldboete van 50.000 euro betalen.

De zaak ging in mei 2016 aan het rollen toen een tiental leden van de Italiaanse maffia opgepakt werd in een onderzoek naar weddenschappen op en het vervalsen van wedstrijden in de Italiaanse Serie B, de tweede afdeling. Twee matchen uit het Serie B-seizoen 2013-2014 - Modena-Avellino van 17 maart 2014 en Avellino-Reggina van 25 mei 2014 - zouden vervalst zijn, Izzo speelde in die periode voor Avellino.

Izzo, die in het seizoen 2014-2015 naar Genoa verhuisde, riskeerde zes jaar schorsing maar kwam er uiteindelijk iets goedkoper van af. Een andere Serie A-verdediger, Fabio Pisacane (Cagliari), werd vrijgesproken. Avellino zelf kreeg een puntenaftrek van drie punten.